GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için İtalya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak.

Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Roma)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'nda konuşma yapacak.

(Bursa/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi iş birliğinde yapılan Yetim Konutları Kura Töreni'ne katılacak, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde ders verecek.

(Gaziantep/10.00/11.30/13.00/15.20)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılacak, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek, gazetecilerle bir araya gelecek.

(Mardin/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma ile MTN Plastik Fabrika Açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/Tekirdağ/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Kilis Valiliğini, Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyareti yapıp gençlerle buluşacak.

(Gaziantep/10.00/Kilis/11.00-17.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'deki Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi, Taksim Camii'ndeki "Mirasın İzinde" Sergisi, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi Gezisi ve Bernard Pras Sergi Gezisi ile Galataport'ta "Monet&Friends Dijital Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00/16.30/17.15/18.00)

2- 9. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanışı ve ödül töreni Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman temasları kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Teşkilat Akademisi programına katılacak, esnaf ziyareti yapıp gençlerle bir araya gelecek, Batman Petrol Spor Kulübü ile Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek, Hasankeyf ilçesinde "Tarihe Derin Dalış" programına katılacak ve tekvandocu Müzeyyen Talayhan'ın ailesine ziyarette bulunacak.

(Batman/10.45/11.00/12.15/13.00/14.00/14.30/15.15/16.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Kasımpaşa- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor- Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/İzmir/Hatay/16.00/Konya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Manisa FK- Beypiliç Boluspor ve Eyüpspor- MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak. Beşiktaş Icrypex-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol- Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef- Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Ankara/20.15)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası başlayacak. Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ- Antalya 07 Basketbol, Fenerbahçe Safiport-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Bolu Belediyespor- Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit- PTT maçları yapılacak.

(Bursa/15.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.00/İstanbul/14.30/18.00/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından 4 maç yapılacak.

8- At yarışlarında 83. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 41. Cumhuriyet Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenecek.

(Ankara/16.00-16.30)

9- Türkiye Hokey, İzcilik, Oryantiring, Motosiklet ve Tenis Federasyonları Olağan Genel Kurul Toplantıları yapılacak.

(Ankara)

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