GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için İtalya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Özel Sektörün Rolü" temalı liderler etkinliğine katılacak, "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" oturumlarına iştirak edecek.

Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuvola Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe ve Galatasaray- Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Balıkesirspor, Altaş Denizlispor-Kocaelispor ve Gençlerbirliği- İstanbulspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Denizli/Ankara/19.00)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 10. hafta maçları tek maç dışında yapılacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Semt77 Yalovaspor, TOFAŞ- Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.15)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. haftaya 3 maçla devam edilecek.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor, Elazığ İl Özel İdare-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol- Hatayspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Elazığ/15.00/Kayseri/16.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına Halkbank-Altekma, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor-Solhanspor, Yeni Kızıltepespor-Spor Toto ve Sorgun Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/Şırnak/15.00/Mardin/Yozgat/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. maçında Kastamonu Belediyespor, Fransa'nın Metz Hentbol takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00)

9- Türkiye Atletizm, Hentbol, Kürek, Geleneksel Türk Okçuluk ve Dans Sporları Federasyonları Olağan Genel Kurul Toplantıları gerçekleştirilecek.

(Ankara)

10- Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 8. yarışları yapılacak.

(Sakarya)

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