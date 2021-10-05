GÜNEŞ PANELLERİNE 20 GÜNDE 3 YORGUN MERMİ İSABET ETTİ - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin 6 ay önce kurulumunu tamamlayıp faaliyete geçirdiği 1 megavat gücündeki güneş enerji santrali, şehir magandalarının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. 20 gün içinde tesisteki güneş panellerine 3 yorgun mermi isabet etti. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, magandaların tesisten ziyade insanlara verebilecekleri zarardan endişe duyduklarını söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından 6 ay önce kurulumu tamamlanarak faaliyete sokulan Güneş Enerji Santrali son dönemde şehir magandalarının hedefi oldu. 5,8 milyon TL'ye mal olan tesise 20 gün içinde çevreden ateşlenen 3 yorgun mermi isabet etti. Tesisteki görevlilerce yapılan rutin kontroller sırasında yorgun mermiler yüzünden 3 güneş paneli kullanılamaz hale geldi. Yorgun mermiler tesiste yaklaşık 5 bin TL'lik zarara sebep oldu. Yorgun merminin delip geçtiği paneller belediye ekipleri tarafından yenileriyle değiştirildi. Yapılan araştırmada mermilerin özellikle hafta sonları düğünlerin yapıldığı cuma, cumartesi ve pazar günleri panellere isabet ettikleri belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Santralin 6 aydır faaliyette olduğunu ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "6 aydır yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde gelir elde ettik bu projeden. Kaynaklarımızı doğru şekilde kullanıp, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma derdiyle biz bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Ancak bizi üzen durumlar da oluşuyor maalesef. Biz bu projeden ne kadar mutluysak, ne kadar seviniyorsak, panellerin geniş bir alana yayılmış olmasından kaynaklı kötü durumlarla da karşılaşıyoruz. Şu anda bu poşetin içerisinde 2 tane yorgun mermi var. Bu yorgun mermileri, birisi gelip panellere silah doğrultup sıkmadı. Bunlar düğünlerde maalesef insanlarımızın doğruymuş gibi, eğleniyormuşuz gibi havaya ateş açmasından kaynaklı düşen yorgun mermiler dedi.

'1 SENE ÖNCE BİR KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK'

Panellerin santrale verdiği zarardan çok bu mermilerin insanlara verebileceği zarardan endişe duyduklarını belirten Başkan Karagöl, şöyle devam etti:

"Son 20 günde panellerimize isabet eden 3 tane yorgun mermi var. Çalışma arkadaşlarımızın söylediklerine göre özellikle hafta sonları bu mermiler düşüyor. Bu da demek oluyor ki gelin almada, düğünde özellikle hafta sonu olan düğünlerde silah atma olayları gerçekleştiği için bu mermiler düşüyor. Maalesef 1 sene önce bir kardeşimizi kaybettik. Burada böyle bir vakayı yaşamış olmamıza rağmen hala insanların bu şekilde davranması bizleri üzüyor. Bir kardeşimizi kaybettik, Tokat'ta yine buna benzer bir vaka yaşandı. Trabzon'da yaşandı. Biz buradan hem Erbaa'da yaşayan vatandaşlarımızdan hem de bizi duyan herkesten silah ateşlememelerini, seviniyorsa, mutlu oluyorsa bunu başka şekilde yapmasını rica ediyoruz. Başka vakalar yaşanmasın. Panel bizim için önemli değil, değiştiririz. Bunu değiştirdik diye üzülmeyiz de ama bu ya bir insanın başına gelseydi. Yine bir can kaybı yaşasaydık. Biz bunun üzüntüsünü, bunun endişesini yaşıyoruz. Biz bu tesise verilen zararı hiç hesaba katmıyoruz. Bu tesis 5,8 milyon TL'ye kuruldu. Eğer bizim vefat eden Büşra (Hanife Büşra Konyar) kardeşimiz geri gelecekse bütün panelleri yakmaya hazırız. Biz maliyetine bakmıyoruz. Biz bir insanımızın daha canı yanmasın, bir tane aileye daha bu mermi düşmesin ümidiyle bunları söylüyoruz" diye konuştu.

YORGUN MERMİ BÜŞRA'YI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Erbaa'da 31 Aralık 2020'de, Ömer Kaya'nın(29) Seyrantepe bölgesinden ateşlediği silahtan çıkan yorgun mermi ilçe merkezinde alışverişten dönen lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet ederek ölümüne yol açmıştı. Hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Kaya, son duruşmada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti.