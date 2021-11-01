Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl'e akın etti - Son Dakika

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Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl'e akın etti

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

Türkiye'nin saklı cennetleri arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, hafta sonu havaların ısınmasıyla ziyaretçilerle doldu taştı. Sonbaharın renklerini görmek isteyen ziyaretçiler muhteşem doğanın tadını çıkarttı.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, yağlı boya tablolarını andırıyor.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor, fotoğraf tutkunları ise eşsiz manzarayı fotoğraflıyor.