Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12-17 yaş grubundakilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 ila 17 yaşındaki çocukların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren 12-17 yaş arasındaki yaklaşık 6 milyon kişinin aşılanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, okulların yıl sonunda tatile girmesinden önce bu nüfusun en az yarısının aşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca yan etkilerden emin olmak için bu kişilere ilk etapta tek doz BioNTech/ Pfizer aşısı uygulanacağı ifade edildi.

Güney Afrika halihazırda tek doz uygulanan Johnson & Johnson ile çift doz uygulanan BioNTech/Pfizer aşısı kullanılıyor.

60 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon kişinin Kovid-19 aşılamaları tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 453 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 milyon 917 bin 255'e yükseldi.

Güney Afrika'da salgın nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı can kaybı sayısı 88 bin 674'e ulaştı.