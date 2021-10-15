Güney Afrika'da 12-17 yaş arası nüfusun Kovid-19 aşılamalarına başlanacak - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gelecek hafta itibarıyla 12 ila 17 yaş arası nüfusun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla yaptığı basın açıklamasında, "Artık 12 ila 17 yaşları arasındaki bu genç grup için aşılara başlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Phaahla, 12-17 yaş arası nüfusun aşılamalarına 20 Ekim'den itibaren başlanacağını ve yan etkilerden emin olmak için ilk etapta tek doz BioNTech/ Pfizer aşısı uygulanacağını kaydetti.

Ülkede Kovid-19 vakalarında son bir haftada yüzde 28 düşüş kaydedildi

Phaahla ayrıca, Güney Afrika'da son yedi gün içinde yeni vakalarda yüzde 28'lik, ölü sayılarında ise yüzde 16'lık düşüş kaydedildiğini belirtti.

Ülkede günlük ortalama 200 bin aşı uygulandığını ifade eden Phaahla, şimdiye kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı dağıtıldığını kaydetti.

Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 947 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 milyon 914 bin 827'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 88 bin 506'ya ulaştı.