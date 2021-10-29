Güney Afrika'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Konutu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dar kapsamda düzenlenen törene Büyükelçi Ayşegül Kandaş'ın yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri, iş dünyasından insanlar ile bölgede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü Pretorya'da kutluyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Milletimiz 98 yıl sonra bugün de aynı birlik ve bütünlük içinde günümüzün tüm sınamaları karşısında dik duruşunu sürdürmektedir." dedi.

Kandaş, "Cumhuriyetin bize ve ülkemize kazandırdığı değerleri saymakla bitiremesek de dünyanın neresinde olursa olsun bu bayrağın altında Türk vatandaşları olarak buluşmanın verdiği birlik ve beraberlik hissi, bence işte o tarihte bizlere verilen en büyük hediyedir." ifadesini kullandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesaj okundu.

Konuşmanın ardından Türk halk müziği eserlerinden oluşan kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Tören kapsamında Güney Afrikalı ve Türk sanatçıların eserleri de sergilendi.