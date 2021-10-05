Güney Afrika'da dijital Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başladı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, dijital Kovid-19 aşı sertifikası uygulamasını başlattı.

News 24'ün haberine göre, QR kodlu dijital sertifikaları içeren Kovid-19 Aşı Sertifika Sistemi, bugün itibarıyla çevrim içi erişime açıldı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, geçen hafta Güney Afrikalıların seyahatlerini kolaylaştırmak ve sosyal etkinliklere erişimlerini sağlamak üzere standart bir dijital aşı sistemine geçileceğini açıklamıştı.

-Güney Afrika'da aşılanan kişi sayısı 18 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte, 184 bin 374 kişinin aşılanmasıyla en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 18 milyon 73 bin 784'e yükseldi.

Afrika kıtasında en fazla aşı uygulayan ülkeler listesinde Fas'ın ardından ikinci sırada yer alan Güney Afrika'da, bugüne kadar yaklaşık 9,2 milyon kişinin aşılamaları tamamlandı.

Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 429 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 milyon 906 bin 851'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 87 bin 819'a ulaştı.