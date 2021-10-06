Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Mozambik'teki barış gücünün görev süresini uzattı - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülke liderleri, Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadele etmek için Mozambik'e konuşlandırılan barış gücünün görev süresinin uzatılması kararı aldı.

Güney Afrika'nın yasama başkenti Pretorya'da düzenlenen SADC Toplantısı'nda, barış gücünün 15 Ekim'de dolacak görev süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın başkanlık ettiği toplantıda, askeri misyonun ne kadar süreyle Mozambik'te kalacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Ramaphosa toplantının açılış konuşmasında, "SADC, bölgede teröre asla müsamaha göstermeyecektir" ifadesini kullandı.

Afrika'dan 16 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizlere ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

SADC çatısı altındaki en az 3 bin barış gücü askeri, 15 Temmuz'dan bu yana Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.