Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'ndan Esvatini'de "ulusal diyalog" çağrısı - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Esvatini Krallığı'nda yaşanan olaylara ilişkin hükümet ile Kral 3. Mswati karşıtı protestoculara diyalog çağrısında bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, SADC Savunma, Siyaset ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, Esvatini'nin karşı karşıya olduğu mevcut zorlukların ele alınması için hükümet ile demokrasi yanlısı göstericileri uygun bir platformda ulusal diyaloğa davet ettiklerini belirtti.

Ramaphosa, SADC'nin bu ulusal diyalog sürecinin başlamasını sağlamak için taraflara sükunet çağrısında bulunduğunu kaydetti.

SADC, geçen hafta hükümet ve protestocularla görüşmesi için beş kişilik özel bir heyet görevlendirmişti.

Özel heyet, Esvatini hükümeti yetkilileriyle diplomatlarla milletvekilleriyle sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan temsilcilerle ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Bunun üzerine Kral 3. Mswati, ülkede ulusal diyaloğa ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Swaziland News'in haberine göre, muhalifler, SADC temsilcileriyle görüşmelerinde ulusal diyalog çağrısını güvenlik endişeleriyle reddederek, hükümet güçlerinin saldırılarına karşı sivil halkı korumak için SADC'nin bir barış gücü görevlendirmesini talep etmişti.

Esvatini'deki olaylar

Esvatini'de temmuzda Kral 3. Mswati karşıtı gösterilerin kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu, en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve tutuklu milletvekilleri Bacede Mabuza ile Mthandeni Dube'nin serbest bırakılması talebiyle öğrencilerin bu ay düzenlediği gösterilerin de şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine, hükümet olayları bastırmak için 11 Ekim'de orduya yetki vermişti.

Muhalifler, 20 Ekim'de yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla protestocunun yaralandığını iddia etmişti.

Hükümet aynı gün ülke genelinde sosyal medyaya erişimi engellemişti.