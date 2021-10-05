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Güney Afrikalı metal işçileri süresiz genel grev başlattı - Son Dakika

Güney Afrikalı metal işçileri süresiz genel grev başlattı

05.10.2021 18:05
Güney Afrikalı metal işçileri süresiz genel grev başlattı, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde on binlerce metal işçisi, ücret artışı talebiyle ülke çapında süresiz genel grev başlattı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde on binlerce metal işçisi, ücret artışı talebiyle ülke çapında süresiz genel grev başlattı.

Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikasından (NUMSA) yapılan açıklamada, işveren kurumlarıyla yapılan ücret görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından bugün itibarıyla genel grev başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Patronlar haklı taleplerimizi yerine getirene kadar grev yapmaktan ve emeğimizi süresiz olarak durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı." ifadesi kullanıldı.

Grev çağrısına katılan on binlerce işçi bugün ülke genelinde büyük kent merkezlerinde, ücret artışı talebiyle gösteriler ve mitingler düzenledi.

Yaklaşık 155 bin üyesiyle ülkenin en büyük metal işçileri sendikası olan NUMSA'nın başlattığı grevin, müttefik sendika üyeleri dahil olmak üzere 300 binden fazla işçiyi çekmesinin beklendiği kaydedildi.

Halihazırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ağır darbe almış olan otomotiv sektörünün bu grevden en çok etkilenen sektör olması bekleniyor.

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Metal, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrikalı metal işçileri süresiz genel grev başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrikalı metal işçileri süresiz genel grev başlattı - Son Dakika
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