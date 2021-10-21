Güney Kore bandıralı balıkçı teknesi Japonya açıklarında battı - Son Dakika

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında, Güney Kore bandıralı balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği, Şimane'nin 200 kilometre açığında alabora olan balıkçı teknesinin mürettebatına ulaşılmaya çalışıldığını açıkladı.

Güney Kore Sahil Güvenliğinden 8 dalgıcın katıldığı kurtarma çalışmalarında, 9 kişilik mürettebattan 3'üne ulaşılırken bu kişilerden 2'sinin hayatta olduğu 1'inin durumunun ise henüz bilinmediği belirtildi.

Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye varan şiddetli rüzgarların etkili olduğu bölgede, mürettebattan diğer 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.