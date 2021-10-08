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Güney Kore'de cinsel saldırı kurbanı kadın astsubayın ölümüne ilişkin 15 kişiye dava açıldı - Son Dakika

Güney Kore'de cinsel saldırı kurbanı kadın astsubayın ölümüne ilişkin 15 kişiye dava açıldı

08.10.2021 15:34
Güney Kore'de cinsel saldırı kurbanı kadın astsubayın ölümüne ilişkin 15 kişiye dava açıldı

Güney Koreli askeri savcıların, kadın astsubayı intihara yönelten cinsel taciz skandalıyla ilgili 15 yetkiliye dava açıldığı bildirildi.

Güney Koreli askeri savcıların, kadın astsubayı intihara yönelten cinsel taciz skandalıyla ilgili 15 yetkiliye dava açıldığı bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kurbanı koruyamadıkları gerekçesiyle 38 kişinin disiplin cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Askeri savcıların, olaya ilişkin 15 kişiye dava açtığı kaydedildi.

Meslektaşını taciz eden kişinin, olayların medyaya yansımasının ardından tutuklandığı ve yargılandığı ifade edildi.

Orduda görevli bir kadının daha tacizi örtbas edilmeye çalışılmıştı

Mayıs ayında Güney Kore ordusunda görevli bir kadın astsubay daha tacize uğradığını iddia etmiş ve olayın ordu yetkililerince örtbas edilmeye çalışılması sonrası intihar etmişti.

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, olayla ilgili sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle 4 Haziran'da görevinden istifa etmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in kışlalardaki cinsiyetçi yaklaşımın elden geçirilmesi gerektiğini belirtmiş, orduda bazı önlemlerin alınması talimatını vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook, üst düzey bir meslektaşının cinsel saldırısına uğradığını belirten ve sonrasında evinde ölü bulunan donanma görevlisi kadının ailesinden özür dilemişti.

Güney Kore, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de cinsel saldırı kurbanı kadın astsubayın ölümüne ilişkin 15 kişiye dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de cinsel saldırı kurbanı kadın astsubayın ölümüne ilişkin 15 kişiye dava açıldı - Son Dakika
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