GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dünyada kültür, inanç ve gastronomi turizmine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Güneydoğu Anadolu illerine bu anlamda özel önem verdiklerini söyledi.

Alpaslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Şanlıurfa'da dünyadaki ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler'in tanıtımının yapıldığını hatırlattı.

Bölgenin tarih ve kültür açısından oldukça zengin olduğunu belirten Alpaslan, söz konusu kültürel mirasın korunması ve ziyarete açılması maksadıyla yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Göbeklitepe asrın kültürel değeri"

Şanlıurfa'da Göbeklitepe, Karahantepe gibi ören yerlerinin "Taş Tepeler" adıyla bir çatı altında toplandığını anımsatan Alpaslan, "Göbeklitepe asrın kültürel değeri. Burası tüm dünyada çok kısa zamanda bilindi ve meşhur oldu. Tabi bunun yanında Gürcütepe, Karahantepe gibi 12 tepemiz var. En az Göbeklitepe kadar değerli ve tarihle dolu. Biz Taş Tepeler adı altında Şanlıurfa'daki tüm bu alanlarda büyük bir kazı çalışması başlattık. Orada çıkacak tarihi eserleri tüm dünyaya tanıtacağız. Bu bizim için olağanüstü kültürel varlık." dedi.

"Bölgeye özel önem veriyoruz"

Anadolu ve Mezopotamya'nın tarihin başladığı noktalar olduğunu, her köşesinden adeta tarihin fışkırdığını aktaran Alpaslan, şöyle devam etti:

"Bu kültürel varlığımızın da rakip ülkeler tarafından kopyalanamaz bir üstünlüğümüz var. Bu çerçevede son yıllarda kültüre, tarihe ve gastronomiye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla biz kültür, doğa, tarih inanç turizmi açısından bölgeye özel önem veriyoruz. Bu anlamda seyahatlerde artacağı için gerekli hazırlıkları yapıp dünyada kültür, inanç doğa ve gastronomi turizminde en büyük payı alan ülkelerden biri olmak istiyoruz. Bu çerçevede Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da büyük bir potansiyel ve çalışma var. Biz de bu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz."

Turizm potansiyeli ve geliri açısından gelecek yıllarda Türkiye'nin ciddi bir ivme yakalayacağını anlatan Alpaslan, Bakanlık olarak bu anlamda önemli çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı.

"En iyi ve parlak destinasyonlardan birini yapmak istiyoruz"

Turizm olgusunun her geçen gün çeşitlendiğini dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bölgedeki tüm şehirleri dünyanın kültür, inanç ve gastronomi turizmi adına en iyi ve parlak destinasyonlarından bir tanesi yapmak istiyoruz. Böylelikle dünya turizm pastasından daha büyük pay elde edeceğiz. Bütün çalışmalarımız bu çerçevede. İnşallah yakın gelecekte dünyanın en önemli kültür, gastronomi ve inanç turizmi merkezi olacak bu bölgeler. Biz de bunun gayreti içindeyiz. Gastronomi, kültür, inanç, kış ve sağlık turizminde elde ettiğimiz gelirler klasik turizmden elde ettiğimiz gelirlerden çok çok üstündür. Dolayısıyla buraya bu ayrıcalığı tanımamız lazım."