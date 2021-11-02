Üye Girişi
GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor

02.11.2021 11:00

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dünyada kültür, inanç ve gastronomi turizmine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Güneydoğu Anadolu illerine bu anlamda özel önem verdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dünyada kültür, inanç ve gastronomi turizmine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Güneydoğu Anadolu illerine bu anlamda özel önem verdiklerini söyledi.

Alpaslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Şanlıurfa'da dünyadaki ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler'in tanıtımının yapıldığını hatırlattı.

Bölgenin tarih ve kültür açısından oldukça zengin olduğunu belirten Alpaslan, söz konusu kültürel mirasın korunması ve ziyarete açılması maksadıyla yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Göbeklitepe asrın kültürel değeri"

Şanlıurfa'da Göbeklitepe, Karahantepe gibi ören yerlerinin "Taş Tepeler" adıyla bir çatı altında toplandığını anımsatan Alpaslan, "Göbeklitepe asrın kültürel değeri. Burası tüm dünyada çok kısa zamanda bilindi ve meşhur oldu. Tabi bunun yanında Gürcütepe, Karahantepe gibi 12 tepemiz var. En az Göbeklitepe kadar değerli ve tarihle dolu. Biz Taş Tepeler adı altında Şanlıurfa'daki tüm bu alanlarda büyük bir kazı çalışması başlattık. Orada çıkacak tarihi eserleri tüm dünyaya tanıtacağız. Bu bizim için olağanüstü kültürel varlık." dedi.

"Bölgeye özel önem veriyoruz"

Anadolu ve Mezopotamya'nın tarihin başladığı noktalar olduğunu, her köşesinden adeta tarihin fışkırdığını aktaran Alpaslan, şöyle devam etti:

"Bu kültürel varlığımızın da rakip ülkeler tarafından kopyalanamaz bir üstünlüğümüz var. Bu çerçevede son yıllarda kültüre, tarihe ve gastronomiye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla biz kültür, doğa, tarih inanç turizmi açısından bölgeye özel önem veriyoruz. Bu anlamda seyahatlerde artacağı için gerekli hazırlıkları yapıp dünyada kültür, inanç doğa ve gastronomi turizminde en büyük payı alan ülkelerden biri olmak istiyoruz. Bu çerçevede Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da büyük bir potansiyel ve çalışma var. Biz de bu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz."

Turizm potansiyeli ve geliri açısından gelecek yıllarda Türkiye'nin ciddi bir ivme yakalayacağını anlatan Alpaslan, Bakanlık olarak bu anlamda önemli çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı.

"En iyi ve parlak destinasyonlardan birini yapmak istiyoruz"

Turizm olgusunun her geçen gün çeşitlendiğini dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bölgedeki tüm şehirleri dünyanın kültür, inanç ve gastronomi turizmi adına en iyi ve parlak destinasyonlarından bir tanesi yapmak istiyoruz. Böylelikle dünya turizm pastasından daha büyük pay elde edeceğiz. Bütün çalışmalarımız bu çerçevede. İnşallah yakın gelecekte dünyanın en önemli kültür, gastronomi ve inanç turizmi merkezi olacak bu bölgeler. Biz de bunun gayreti içindeyiz. Gastronomi, kültür, inanç, kış ve sağlık turizminde elde ettiğimiz gelirler klasik turizmden elde ettiğimiz gelirlerden çok çok üstündür. Dolayısıyla buraya bu ayrıcalığı tanımamız lazım."

GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor
GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor
GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor
GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor

Güneydoğu Anadolu, Gastronomi, Şanlıurfa, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor 11:32 Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo 11:21 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. 11:05 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! 10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler
Boris Johnson'la ilgili acı gerçek! Babaannesi 13 yaşındayken İstanbul'da bir tüccara satılmış 10:11 Boris Johnson'la ilgili acı gerçek! Babaannesi 13 yaşındayken İstanbul'da bir tüccara satılmış En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
11:32 Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi
11:29 Gram altın 548 liradan işlem görüyor
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
10:39 Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi         
11:33
Gram altın 548 liradan işlem görüyor Gram altın 548 liradan işlem görüyor         
11:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum         
11:07
Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir         
11:00
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizmdeki payının artırılması hedefleniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement