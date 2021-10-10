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Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

10.10.2021 11:30

Son dakika habere göre GÜNGÖREN'de, sabahın erken saatlerinde sokağa gelen at arabalı kadınların gözlerine kestirdiği rögar kapağını çaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

GÜNGÖREN'de, sabahın erken saatlerinde sokağa gelen at arabalı kadınların gözlerine kestirdiği rögar kapağını çaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olay dün sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, at arabayla hurda parçaları toplayan 3 kadın bir sokağa geldi. Gözüne kestirdiği iş yerinin yanındaki rögar kapağına bir kadın yöneldi. Tek başına kapağı kaldırmayan kadının yanına başka bir kadın gelerek aldığı rögar kapağını at arabasına yükleyip sokaktan uzaklaştı.

VATANDAŞA DA KARŞI KOYUYORLAR

Olayı anlatan esnaf Kemal Yaman, Allah akıl fikir versin, böyle basit şeylere tenezzül ettirmesin. Mahallemizde yabancı insanlar var. Bunların kim olduğu belli değil. Sabah karşı geliyorlar. Biz bunları hep görüyoruz. Vatandaşa da karşı koyuyorlar, kimse sesini de çıkaramıyor dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kadınların at arabasıyla geldiği sokakta rögar kapağını çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kadının kapağa yöneldiği, tek başına kaldıramayınca arkadaşının yanına gittiği ve kapağı at arabasına yükleyip sokaktan uzaklaştığı görüldü.

Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! GÜNGÖREN'DE AT ARABALI KADINLARIN RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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