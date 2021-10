Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Güngören'de, at arabasıyla hurda toplayan 4 kadının rögar kapağı çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Arı Sokak'ta dün sabah erken saatlerde at arabasıyla hurda toplayan 4 kadın, kaldırımdaki rögar kapağını sökerek çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, at arabasıyla sokağa gelen 4 kadın birinin, kaldırımdaki rögar kapağını söktüğü, kapağı kaldıramayınca yardım istediği kişiyle kapağı at arabasına yüklediği, daha sonra at arabasıyla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.