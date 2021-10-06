Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalışanıyla aşk yaşadığı için gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren patron ve olaya karışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 2 Ekim Cuma gecesi Başiskele Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı, evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tatlı, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan ise Tatlı'ya ait lüks cipi de çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tatlı'nın cipini Kocaeli Fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu pilates eğitmeni Ceren İ.'nin yabancı uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fırat S. ve olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve A.İ.Ç. gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan Fırat S. suçunu itiraf ederken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fehime Kartal/İHA)