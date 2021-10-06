Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Kocaeli'nde, iş insanı Cahit Tatlı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Firas S.'nin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Firas S.'nin, kız arkadaşı Ceren İ. ile İzmit'teki spor salonunda pilates eğitmenliği yaptıklarını, aynı salona spor yapmak için gelen Cahit Tatlı'nın da Ceren İ.'ye aşık olduğu iddia ettiği öğrenildi. Cahit Tatlı'nın, Firas S. ile Ceren İ. arasındaki ilişkiyi fark ettiği ve Firas S. ile görüşerek, Ceren İ.'den ayrılmasını istediği, bu nedenle tartıştıkları belirlendi.

10 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Olay günü Firas S.'nin, Ceren İ.'ye Başiskele'de birinden para alacağını söyleyerek, Ceren İ. ile Ali İhsan Ç.'yi çağırdığı öğrenildi. Ali İhsan Ç.'nin aracıyla Cahit Tatlı'nın evinin önüne gidildiği, araçtan inen Firas S.'nin önce evin etrafını kontrol ettiği ve ardından kapıyı çaldığı, açan Tatlı'yı da 10 kez bıçakladığı tespit edildi. Ali İhsan Ç. ile Ceren İ.'nin birlikte geldikleri araçla olay yerinden ayrıldığı, Firas S.'nin ise Cahit Tatlı'ya ait cipi çaldığı ortaya çıktı. Firas S.'nin, Cahit Tatlı ile Ceren İ. konusunda sık sık tartıştıkları, Firas S.'nin olayı planladığı ve olaydan önce bıçak satın aldığı da belirlendi.