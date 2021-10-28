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GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Son Dakika

GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

28.10.2021 16:17

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde eylem yapan aileleri Almanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen gurbetçiler ziyaret edip desteklerini iletti.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde eylem yapan aileleri Almanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen gurbetçiler ziyaret edip desteklerini iletti.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 787 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'HEPİMİZ BİRİZ VE BU BİRLİĞİ GÖSTERME ADINA BURADAYIZ'

Ailelere, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ziyareti sürüyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre'den Diyarbakır'a gelen bir gurbetçi aileler, HDP il binası önüne gelerek, aileleri ziyaret etti. Grup adına konuşan Enes Demir, Avrupa'nın değişik ülkelerinden 43 kişinin çadıra geldiğini söyledi. Demir, 'Avusturya, Almanya ve İsviçre'den Güneydoğu turunu Avrupa'daki gurbetçilere tanıtmak ve bu bölgeyi kaynaştırmak amacıyla güzel ziyaretler yaptık. Yaklaşık olarak 5 gündür buradayız ve bugün de 2019'dan bu yana nöbet tutan annelerimizin acılarını, yalnız kalmadıklarını göstermek üzere Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizi buraya getirip, moral verdik. Tarihi ve kültürel gezinin yanı sıra burayı çok önemsediğimiz için buraya geldik. Bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların destekçileriyiz ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Terör belası bitene kadar bizler bu kardeşlerimizi ilk önce canlı bir şekilde getirip topluma kavuşturma, sonra da buradaki annelerimizin yanında olmayı kendimize Türk vatandaşı olarak görev biliyoruz. Grubumuz içerisinde farklı etnik kökenlerden olanlar var. Türkler, Kürtler, Lazlar ve Çerkezler, değişik etnik gruptakilerle buradayız ama hepimiz biriz ve bu birliği gösterme adına buradayız' dedi.

'DÜNYA FERYADIMIZI DUYDU, BİR TEK HDP DUYMADI'

6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini dile getirerek, "Dünya feryadımızı duydu. Bir tek HDP duymadı bizi. Biz burada evlatlarımızın yolunu sonuna kadar gözleyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, bizden ne istiyorlar. Eğer biraz vicdanları varsa artık gelsinler bize sahip çıksınlar. Bizim çocuklarımızı PKK'dan istesinler. PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Çünkü PKK'dan kimseye hayır gelmez. PKK çocuklarımızı öldürüyor. Çoluk çocuk demeden herkesi katlediyorlar. Biz burada sonuna kadar devletimize güveniyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

Halkların Demokratik Partisi, Almanya, İsviçre, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: GURBETÇİLERDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Son Dakika
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