Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde resmi temaslarda bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile görüştü.
Bauer'in başkanlığındaki NATO Askeri Komitesi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.
Başbakan Garibaşvili, hükümet binasında düzenlenen basına kapalı toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik İttifakı Askeri Komitesi Başkanı'nın ziyareti, NATO'nun Gürcistan'ın ittifaka katılma isteklerini desteklediğini teyit ediyor." ifadesini kullandı.
Garibaşvili, toplantıda, Karadeniz bölgesinin güvenliği, Gürcistan ile NATO arasındaki ilişkiler ve küresel güvenliğin güçlendirilmesine Gürcistan'ın katkısı konularını ele aldıklarını aktardı.
Kaynak: AA
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