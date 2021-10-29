Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

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Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince törenle kutlandı.

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Türk ve Azerbaycanlı iş insanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kısıtlı katılımla düzenlenen tören, saygı duruşu ile Türkiye ve Gürcistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Yazgan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek davetlilerle Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlattı.

Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sadece 98. yıl dönümünü ve gelecekte 100. yılını kutlayacağımız bir bayram değil, geleceğe ve geçmişe karşı sorumluluğumuzdur." dedi.

Faik Guliyev ise bayram törenine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Azerbaycan halkı adına kardeş Türk milletinin bayramı kutladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne kadar gittikçe güçlendiğini belirten Guliyev, Azerbaycan ile Türkiye'nin iki gerçek dost, kardeş ülke ve stratejik ortaklar olduğunu kaydetti.

Guliyev, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Bize hep destek verdi." dedi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.