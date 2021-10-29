Üye Girişi
Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 18:50

Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince törenle kutlandı.

Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince törenle kutlandı.

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Türk ve Azerbaycanlı iş insanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kısıtlı katılımla düzenlenen tören, saygı duruşu ile Türkiye ve Gürcistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Yazgan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek davetlilerle Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlattı.

Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sadece 98. yıl dönümünü ve gelecekte 100. yılını kutlayacağımız bir bayram değil, geleceğe ve geçmişe karşı sorumluluğumuzdur." dedi.

Faik Guliyev ise bayram törenine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Azerbaycan halkı adına kardeş Türk milletinin bayramı kutladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne kadar gittikçe güçlendiğini belirten Guliyev, Azerbaycan ile Türkiye'nin iki gerçek dost, kardeş ülke ve stratejik ortaklar olduğunu kaydetti.

Guliyev, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Bize hep destek verdi." dedi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.

Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet, Gürcistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı 18:59 Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi 18:02 Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi Valilik, törende ayakta kalan gaziler için hemen harekete geçti 17:50 Valilik, törende ayakta kalan gaziler için hemen harekete geçti
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı 16:59 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 16:35 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti 14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
16:56 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum
Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir         
19:02
Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı         
18:17
Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar         
18:00
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı         
17:07
Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi         
16:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 19:19:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement