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Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü - Son Dakika

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü

08.10.2021 13:58
Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü

Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Acara bölgesindeki Batum kentinde 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu, civardaki bazı araçlar da enkaz altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar hastaneye nakledildi.

Öte yandan yerel basındaki haberlere göre, bina enkazında birkaç kişi kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü
Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü
Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü
Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü

Arama Kurtarma, Gürcistan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü - Son Dakika
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