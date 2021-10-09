Gürcistan'da çöken binada can kaybı 7'ye yükseldi11 Ekim "ulusal yas" ilan edildi - Son Dakika

- Gürcistan'da çöken binada can kaybı 7'ye yükseldi

11 Ekim "ulusal yas" ilan edildi

BATUM - Gürcistan'ın Batum kentinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 11 Ekim ülkede "ulusal yas" günü ilan edildi.

Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan 26 Mayıs Caddesi üzerinde yer alan binada dün çöken binada bilanço ağırlaşıyor. Sabah saatlerinde, dünden bu yana devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve enkazdan yaralı olarak çıkarılanlar olduğu açıklanmıştı. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, yaralılardan 2'sinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gomelauri, binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyleyerek, enkazda son 1 kişi daha olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Batum'da yaşanan felaketin kurbanları anısına 11 Ekim'in "ulusal yas" günü ilan edildiğini duyurdu.

3 kişi gözaltında

Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çöken binanın 1'inci katındaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçinin evi yenilemeye yönelik yasa dışı çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi. Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.