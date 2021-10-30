Üye Girişi
Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

30.10.2021 20:23

Gürcistan'da, başta başkent Tiflis olmak üzere 20 belediye başkanının belirlenmesi için düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Gürcistan'da, başta başkent Tiflis olmak üzere 20 belediye başkanının belirlenmesi için düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülke genelinde seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren yerel seçimlerin ikinci turunda sandık başına gitmişti. Saat 20.00'de ise sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.

Sandıkların kapanmasının ardından Gürcistan'daki televizyon kanallarında sandık çıkış anketleri yayınlandı.

İmedi TV'ye göre iktidar partisi önde

İktidar partisinin Tiflis Belediyesi Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Kakha Kaladze, İmedi TV'ye göre yüzde 57,2 alırken; ülkenin en büyük kentlerinden Kutaisi, Batum ve Rustavi'de de iktidar partisinin adayları önde gidiyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İmedi TV'nin sandık çıkış anketlerinden alınan bilgiden sonra Gürcü Hayali Partisi'nin Tiflis merkez ofisinin önünde toplanan parti destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı.

Garibaşvili, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda yapıldığını kaydederek, sandık başına gelen vatandaşlara teşekkür etti.

İktidar partisinin adaylarının ikinci turda her belediyede kazandıklarını aktaran Garibaşvili, "Hepinizin seçim galibiyetini kutluyorum." dedi.

Mtavari TV'nin sandık çıkış anketleri ise muhalefetin önde olduğunu gösteriyor

Mtavari TV'ye göre ise ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı ve Tiflis Belediyesi Başkanı adayı Nika Melia yüzde 51 aldı.

Ayrıca Mtavari TV'de yayınlanan sonuçlara göre Batum, Zugdidi, Kutaisi ve Rustavi kentlerinde muhalefetin adayların seçimlerde önde oldukları belirtildi.

Nika Melia, partisinin merkezinde gazetecilere, muhalefetin bu seçimlerde galibiyetle çıktığını kaydederek, hükümeti bu sonuçları kabul etme çağrısında bulundu.

Melia, iktidar partisini gün boyunca seçmenlere yönelik şiddet kullanmakla suçlayarak oy sayım işlemlerinde destekçileri dikkatli olmaya davet etti.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonun, mesai saatleri içinde ilk resmi sonuçlarını bildirmesi bekleniyor.

Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi
Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi
Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi
Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, İktidar, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti 20:29 Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 20:10 AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi 19:32 Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi
Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var 18:40 Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
20:55
Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı         
20:18
Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek         
19:51
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde         
17:08
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 21:03:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement