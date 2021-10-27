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GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR - Son Dakika

GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR

27.10.2021 11:12

VAN depremi sonrası yardım getiren, iniş yaptığı Erzurum Havalimanı'nda kaza geçiren Gürcistan uçağı, aradan 10 yıl geçmesine karşın hala burada bekliyor.

VAN depremi sonrası yardım getiren, iniş yaptığı Erzurum Havalimanı'nda kaza geçiren Gürcistan uçağı, aradan 10 yıl geçmesine karşın hala burada bekliyor.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getiren Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük bir hasar oluşturdu. Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve uçak bu ülkeye götürüldü. Ancak, kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve hasarlı bölümünün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor. Türk yetkililer, yardım amaçlı gelen uçaktan herhangi bir iniş kalkış ya da park için para alınmadığını söyledi.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesinin Çiftlik Mahallesinde çiftçilik yapan Selami Uluş, hayvanları otlatırken ya da tarlada çalışırken gördüğü uçağın bu haline üzüldüğünü söyledi. Uçağın, hasarlı bölümü branda ile örtülerek 10 yıldır aynı yerde bekletildiğini belirten Uluş, Havalimanı ile sınır olan mahallemizdeki herkes bu uçağı merak etti ve araştırıp, sorduk. Yabancı bir uçak. Van depremine yardım getirirken başka uçakla kaza yapmış ve burada kalmış. Sonra sigorta şirketi ile bir anlaşmazlık yaşamış ve burada rehin kalmış. Onun burada kalmasına çok üzülüyoruz. Yani en azından bu değerlendirilebilir. Atıl şekilde kalmasın. Çürüyüp gitmesin, yazık günah. Koca uçak kuşlara yuva olmuş diye konuştu.

GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR
GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR
GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR
GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR
GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR

Erzurum Havaalanı, Gürcistan, Kaza, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜRCİSTAN'IN YARDIM UÇAĞI 10 YILDIR ERZURUM'DA BEKLİYOR - Son Dakika
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