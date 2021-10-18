Gürsu'da türküseverler keyifli anlar yaşadı! - Son Dakika

Kültür Kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, "Anadolu'muzun Sesi Türkülerimiz" sloganıyla düzenlenen konserler, pandemi sürecinin insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler devam ederken Gürsulular'a kültür sanat anlamında bir nefes oldu. Gürsulular tarafından büyük ilgi ile takip edilen program renkli görüntülere sahne oldu. Proje kapsamında Gürsu'nun derneklerinde gerçekleşen programlarda aşıklar ilçe halkıyla buluşurken, etkinlikte ozanların birbiriyle atışmasının yanı sıra gönüllerde taht kurmuş türküler söylendi.

'Aşıklarımızın atışmasını ve türkülerini dinlemek bizlere zevk veriyor.' diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık; 'Bu tarz etkinliklerle pandemi sürecinin olumsuz etkinleri devam ederken hemşehrilerimizden uzaklaştırmaya çalışırken aşıklık geleneğini sürdüren ozanlarımıza destek olmaya çalıştık. Hasret duyduğumuz bu sesleri vatandaşlarımız ile buluşturma sevinci yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.