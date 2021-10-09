GÜVENLİK KAMERASINA BAKA BAKA BİSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, iş merkezi girişindeki merdivenin altında bulunan bisikleti güvenlik kamerasına bak baka çaldı. Polis, bisikleti çalan şüphelinin görüntülerden tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Muhasebe bürosunda çalışan Hüseyin Akıncı (31), kendisine ait bisikleti iş merkezinin girişindeki merdiven altında bulunan boşluğa bırakarak, iş yerine geçti. Bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bisikleti görünce iş merkezinin girişinde dolaşmaya başladı. Yüzünde maske olan hırsızlık şüphelisi, kimsenin olmadığı bir anda güvenlik kamerasına bak baka bisiklete binerek uzaklaştı. Bisikleti çalınan Hüseyin Akıncı, kamera kayıtlarını polis merkezine götürerek, hırsızlık yapan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bisikleti çalan şüphelinin görüntülerden tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.