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Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

06.10.2021 23:48

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı Erzincan'da iş yerlerinden demir malzemeleri çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da iş yerlerinden demir malzemeleri çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Erzincan'da geçtiğimiz günlerde Gülabibey Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Hırsızlık yapılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın önce motosikletiyle kısa bir keşif yaptığı, ardından çaldığı demir malzemeleri motosikletinin terkisine yükleyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü. İş yeri sahipleri, hırsızın bir hafta boyunca ufak ufak fark edilmeyecek şekilde demir malzemeleri çaldığını ve yapılan hırsızlığı geç fark ettiklerini söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Y.T. adlı zanlının daha önceden de suçlarının bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince takibe alınan zanlı, kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.T. cezaevine gönderildi.

Hırsızlık yapılan iş yeri sahiplerinden Özer Akgedik, bir hafta boyunca sürekli bir şeylerin çalındığını ifade ederek, "Erzincan'da demircilik yapıyorum. Bu hırsız arkadaşlar, 5-10 gün önce haftanın 7 günü sürekli bir şeyler götürüyor. Bizim burada bir tane pikabımız vardı, onun kapağı da buradaydı. Kapağı takacağımız zaman buranın soyulduğunu anladık. Daha sonra kamera kayıtlarımıza baktık ve 7 gün öncesine kadar vatandaş sürekli bir şeyler götürüyor, çaktırmadan alıp gidiyormuş. Yan komşularımıza da baktığımız zaman aynı onlarda gördük" dedi.

Yan dükkandaki demirci esnafı Mustafa Karaca ise, "30 senedir demir işi yapıyorum. Dışarıda, kapının önünde imalat yapıyorduk, orada malzemelerimiz duruyordu. Bir gün sabah geldik ki malzemelerin belirli bir bölümü yok. Aramaya başladık, daha sonra komşular da olmadığının farkına vardılar. Emniyete müracaat ettik. Sağ olsunlar geldiler, kamera kayıtlarına baktılar ve hırsızı buldular. Şu an tutuklu kendisi, biz de duruşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

(EFS-AA-CC-Y)

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı
Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı
Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı
Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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