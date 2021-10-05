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Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada

05.10.2021 09:35

Sultangazi'de hırsızlar elektrik direğine tırmanarak evin güvenlik kamerasını da çaldı.

Sultangazi'de hırsızlar elektrik direğine tırmanarak evin güvenlik kamerasını da çaldı. Hırsızlar çaldıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 03.45 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evi gözüne kestiren iki hırsız, yüzlerine maske takarak evin bulunduğu bölgeye geldi. Evin güvenlik kamerası olduğunu fark eden hırsızlar, daha sonra karar değiştirerek biri gözcülük yaptı, diğeri ise elektrik direğine tırmanıp kamerayı yerinden çıkarıp çaldı. Yaşanan o anlar ise hırsızların çaldığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet İris, "Gece saat 04.00 sıralarında uyandım ve kameraları kontrol ettiğimde bir tanesinin çalışmadığını gördüm. Hava yağışlıydı dışarı çıktım ve kameranın olduğu yere gittim ancak baktığımda kameralardan bir tanesinin yerinde olmadığını fark ettim daha sonra eve dönüp kayıtları izlediğimde iki kişinin kamerayı söküp çaldıklarını gördüm. Ne işlerine yarayacağını bilmiyorum ancak daha öncede yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı evimin her tarafına kamera takmıştım" diye konuştu.

(Hasan Tik/İHA)

Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada
Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada
Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada
Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada
Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada

Sultangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik kamerasını çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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