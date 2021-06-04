Tarih: 04 Haziran 2021, 19: 31

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 55 yerel Tv'nin ortak yayınladığı akşam bülteninin canlı yayın konuğu oldu.

"HATAY HALKI BİLİNÇ SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM"

Pandemi ile mücadelede en başarılı illerden birisi Hatay'ın olması ile ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, " İnsanlarımızın bilinç seviyesi çok önemli. Hatay halkı bilinç seviyesi yüksek bir toplum. ve Hatay halkı gerçekten de hijyene önem veriyor. Türkiye'de şu anda virüsün en az olduğu 100 binde 14'lere düştüğü seviyedeyiz. İnşallah bundan daha da aşağıya düşürürüz ve virüsten de Hatay'ımız, ülkemiz ve tüm dünya hızlı bir şekilde kurtulur, herkes de normal hayatına döner. Bizler, Hatay halkının bilinç seviyesi, doktorlarımız, Sağlık Bakanlığı herkes elinden geleni yaptı. Çok şükür şu anda insanlarımız kurallara uymaya gayret etti. Minumum seviyeye indirmiş durumdayız. Bütün amacımız virüsü tamamen yok etmek ve bir daha karşılaşmamak" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ: YAPACAĞIMIZ BU ORGANİZASYON ALTI AYLIK VEYA BİR SENELİK OLMAYACAK

EXPO 2021 çalışmaları hakkında bilgi veren Lütfü Savaş, " Yurt içi ve yurt dışı için davetlerimiz devam ediyor. EXPO 2021'i Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgesi olmak üzere iki bölgede yapıyoruz. Yaklaşık 310 dönümlük arazi içerisine yapıyoruz. İskenderun bölgesinde yurt dışından gelecek bahçeler ve aynı zamanda mutfaklar olacak. Antakya-Defne bölgesinde ise yurt içinden katılacak belediyelerimiz olacak. ve şu anda her iki tarafın da yüzde 98 seviyesinde inşaatını bitirmiş durumdayız. Temmuz ayı başlamadan da hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek şehirlerimiz kendi bahçelerini kuracaklar. Yapacağımız bu organizasyon altı aylık veya bir senelik olmayacak" açıklamalarında bulundu.

EXPO 2021'in Hatay halkına kalıcı bir hizmet vereceğini ifade eden Savaş, İskenderun-Arsuz hem de Antakya-Defne bölgesinde bu yerlerimiz kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler olmak üzere eğlence, eğitim ve ticari faaliyetler gibi birçok alanda hizmet edeceğini ve insanların uğrak yeri olmaya devam edeceğini açıkladı.

"İKİ BÖLGEMİZDE DE BAŞARILI OLACAĞIZ"

Konuşmasının devamında Savaş şöyle dedi: İskenderun bölgesinde uluslararası camiada kendini ıspat etmiş şehirlerin yemekleri olacak. Antakya-Defne bölgesinde ise yurt içinden UNECO tarafından tescillenmiş mutfaklar ve lezzetine güvendiğimiz şehirlerimizin mutfakları oalcak. UNESCO tescilli Hatay'ın yemekleri de Antakya, bir tanesi de İskenderun bölgemizde olacak. Uluslaarası bahçe ve mutfaklardan faydalanmak isteyenler ve o kültürü tatmak isteyenler Arsuz-İskenderun bölgesine gelecekler. Ulusal çapta lezzeti ve bahçeleri görmek isteyenler Antakya-Defne bölgesine gelecekler. İnşallah ikisinde de başarılı olacağız"

"SURİYE SAVAŞININ GÖLGESİNDE BİR ŞEHİRİZ VE 500 BİN SURİYELİYİ MİSAFİR EDİYORUZ"

Pandemi ve Suriye savaşının Hatay'a olan etkisi hakkında açıklama yapan Başkan Savaş, "Pandemi bir buçuk yıldır insanları çok yordu. Tabi ki biz çok daha fazla yorulduk. Çünkü dokuz yılı aşkındır Suriye savaşının gölgesinde bir şehiriz ve 500 bin civarında Suriyeliyi misafir ediyoruz. Ortadoğu ve birçok coğrafyada bugüne kadar yaşanan sıkıntılar var. Bugüne kadar da dokuz yılı aşkın süredir Suriye'deki sıcaklığı hissediyoruz. Buralarda barış ile huzur gelsin ve insanlar artık tebessüm etmeyi hatta gülmeyi öğrensinler. Hep surat asık, düşünceli gezmesinler. Korku ve öfke içerisinde olmasınlar. Mutluluk hormonları artsın ve herkesin kucaklaşmasını istiyoruz. Suriye'deki savaş hem de pandemi bitsin istiyoruz. ve barışa atılan ilk adımlarda Büyükşehir Belediyesinin ve Hatay halkının katkısı olsun. ve Hatay halkının katkısı ile EXPO dünyaya açılsın" dedi.

"HERKESİ HATAY'A BEKLİYORUZ"

Herkesi Hatay'a davet eden Lütfü Savaş, " Dünyadaki bütün barışı isteyen insanları Hatay'a davet ediyoruz. Damak zevki, görsel zevk, tarım ve bahçe ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, müzeler, birçok alanı segileyeceğimiz organizasyonda herkesi misafir etmek istiyoruz. Dünyadan gelecek insanların hoşuna gidecek ve onların belleğine kazınacak güzel organizasyonlar yapıyoruz. Herkesi Hatay'a bekliyoruz. 10 Aralık 2021'den itibaren organizasyonumuz başlayacak"açıklamalarında bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNA MİLLİ SEVİYEDE FUTBOLCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu yabancı oyuncu kuralı hakkında değerlendirme yapan Lütfü Savaş, " Biz ikisi için de hazırlıklıyız. Yabancı futbolcumuz yeteri kadar var. Devam ettiğimiz, giden ve yeni transfer edeceğimiz futbolcularımız da var. Şu ana kadar da altı tane yurt içinden önemli ve kendini ıspat etmiş futbolcular aldık. Gelecekle ilgili umut beslediğimiz furbolcularımız aldık. Amacımız ligde ilk on sırada kalmak ve ona göre de takım oluşturmak. Türk futboluna milli seviyede futbolcu yetiştirmek istiyouruz" dedi.

"HATAYSPOR OLARAK LİGDE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasının devamında Savaş şu açıklamalara yer verdi: Hatayspor olarak ligde kalıcı olmak istiyoruz. ve yapılanmamızı yavaş yavaş Avrupa kulüpler seviyesinde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sadece skorla ilgilenmiyoruz. Hatay'ın kalıcı yapısal sorunlarına çözüp ve dünya çapındaki kulüplerin organizasyon şeması ile Hatay'ı geleceğe hazırlama çabası içerisindeyiz. Bütün bunları yaparken de zaten başarı kendiliğinden geliyor. Bu sene Süper Lig'de 6'ncı olduk. Önümüzdeki yıllarda ilk 10'u hedefliyoruz. Daha yukarılar olursa tabi ki daha fazla mutlu olacağız"

"FEDERASYONU HAKSIZ GÖRMÜYORUM"

Milli, takımlarda Türkiye'deki futbolcuların olmasını istediklerini ifaden eden Savaş, " Milli takıma çok oyuncu veremiyoruz. Milli takımda da genelde dışarıdan ve Avrupa'da oynayan futbolcularımız var. Milli takımın iskeletinde Türkiye'den de ve büyük takımlarımızdan da oyuncularımız olmasını istedik. Bu nedenle federasyonun aldığı karar belki birçok kulübümüzün işine gelmeyecektir. Ellerinde fazlasıyla yabancı futbolcu vardır ama bir taraftan başlamak lazım. Ben bu konuda Federasyonumuzu haksız görmüyorum. Bir yerden adım atmak gerekirdi. Üç futbolcu da kendi insanımızdan olsun. Ben yadırgamadım. Hatta belki de geç kalınmış bir karar olarak da düşünülebilir" dedi.