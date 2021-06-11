Tarih: 11 Haziran 2021, 21: 24Doğa ve çevrenin korunması amacıyla il genelinde çalışmalar gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Samandağ ilçesindeki Mileyha sulak alanda önemli bir etkinliğe imza attı. HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe EXPO Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve birçok vatandaş katılarak denize yakın olan ve birçok biyolojik çeşitliliği içinde barındıran Mileyha sulak alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi ve alanı yakından tanıma fırsatı buldu. "HEP BERABER MİLEYHA'YI KORUYALIM"Herkesin tanıdığı ve kuşları gözlemlemek için dünyayı dolaşan Yaban Hayatı Uzmanı aynı zamanda Fotoğrafçı Emin Yoğurtçuoğlu, "Bugün Hatay Mileyha alanında Çevre Haftası etkinliği için buluştuk. Yüzlerce arkadaşımız geldi ve birçok kuşu gördük. Aynı zamanda Mileyha'nın kuşlar ve diğer hayvanlar için öneminden bahsettik. Burası birçok insana, kuşa ve doğaya ev sahipliği yapacak. Hep beraber Mileyha'yı koruyalım. Ben böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Bu tarz yerlerin çocukların, sporcuların, ilgili insanların sahiplenmesi ve izlemesi bizim için çok önemli. Çünkü burası dünyadaki en önemli alanlardan bir tanesi" dedi. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de Yeşil Deniz Kaplumbağaları açısından Samandağ'ın önemli bir bölge olduğunun altını çizdi. "BULUNDUĞUMUZ ALAN 273 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"Gerçekleştirilen temizlik çalışması ve Mileyha sulak alan hakkında bilgi veren HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, "Çevre Haftası etkinliği çerçevesinde toplumun dikkatini çekmek için, çevre bilinci oluşturmak ve çevre korunması noktasında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizde 86 adet sulak alan vardır. İlimizde ulusal düzeyde öneme haiz Gölbaşı Gölümüz mevcut. Mahalli öneme haiz Hassa'da sulak alanımız mevcuttur. Şu anda bulunduğumuz alan yaklaşık 273 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sayın Başkanımız Lütfü Savaş da bu alanlara çok büyük önem veriyor" dedi. DOLĞUN: LÜTFEN DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM Yayladağı'ndan Erzin sahiline kadar temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Dolgun, " Biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Mileyha sulak alanında dökülen evsel atıklar ve inşaat atıklarını temizliyoruz. Ancak vatandaşlarımız bu konuda maalesef bilinçsiz. Toplum olarak bilinçli olup çevreye ve doğaya sahip çıkmazsak maalesef ki doğa da çevre de bize sahip çıkmayacak ve sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşama şansımız olmayacak. Erzin'den Yayladağı'na kadar olan kıyı şeridinde 85 işçi, 2 tekne, 2 kum eleme traktörü ve 2 sıkıştırmalı çöp kamyonu ile birlikte hizmetlerimizi yürütüyoruz ve sahillerimizi temizliyoruz" dedi. Dolgun konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Dışarıdan ve içeriden denizlerimizi kullanmaya gelenleri daha sağlıklı bir ortamda ağırlamaya çalışıyoruz. Doğa ve çevre olmazsa olmazlarımızdır. Doğa bizsiz çok rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilir ama biz doğasız nefes bile alamayız. Bu etkinlikteki amacımız çevre bilincini oluşturmaktır ve çevre bilincini geliştirmektir. Lütfen doğamıza sahip çıkalım""DOĞAYI KORUYACAĞIMIZ ZAMAN BÜTÜN ALANLARI KORUMAK ZORUNDAYIZ"Gerçekleştirilen etkinlikte Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Doktor Samim Kayıkçı, "Buranın adı tuzlu ve bataklık olmasından geliyor. Doğayı koruyacağımız zaman bütün alanları korumak zorundayız. Kuş açısından çok değerli bir alandayız. Burası kuşların göç yolculuğundaki durağıdır. Bu alan pek çok canlı için hem beslenecekleri bir alan hem de yuvalayacakları bir alandır. Hep birlikte bu alanlara sahip çıkmamız lazım" dedi.