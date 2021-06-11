Tarih: 11 Haziran 2021, 21: 38

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, KRT TV'nin canlı yayın konuğu olarak açıklamalarda bulundu.

Hatay'da görülen koronavirüs vaka sayısı ile ilgili konuşan Savaş, "Hatay'daki vaka sayısı yüz binde 7 civarında. Şehrimiz, en az vaka görülen illerin başında geliyor. İnşallah bundan sonraki günlerde de salgının o yoğun günlerini yaşamayız. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde de sayıların düşmesini bekliyoruz. Bundan sonra hem bizim hem de Sağlık Bakanlığının atacağı adımlar daha da önem kazandı" diyerek aşılama hızı arttıkça yaz mevsiminin daha da rahat geçeceğini belirtti.

SAVAŞ KIBRIS TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarını değerlendiren Lütfü Savaş, "Bir günlük bir ziyaret olmasına rağmen bir haftalık gibi etkin ve verimli oldu. Sayın cumhurbaşkanını, başbakanı, meclis başkanını ve siyasi parti temsilcilerini ziyaret ettik. Yılların biriktirdiği sorunları, beklentileri, öfkeleri ve hasretleri dinledik. Dolu dolu ve faydalı oldu" dedi.

"KIBRIS'IN TANINIRLIĞINI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partisinin Kıbrıs temsilcisi olarak görevlendirdiğini bir kez daha ifade eden Savaş, "Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında üzerimize düşen görevleri aldık. Bundan sonra ilişkilerimizi çok hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Görünen o ki Kıbrıs ve oradaki soydaşlarımızla daha çok ilgilenmemiz gerekiyor. Soydaşlarımız buradan onlara kucak açmamızı ve tebessümle bakmamızı bekliyor. Kıbrıs'ın tanınırlığını arttırmak için çalışacağız" diyerek Kıbrıs'a ziyaretlerini sürdüreceğinin altını çizdi.

Lütfü Savaş, 10 Aralık'ta kapılarını açacak EXPO 2021 Hatay hakkında merak edilenleri de açıkladı.

SAVAŞ: EXPO ALANLARI ÖMÜRLÜK OLACAK

EXPO Hatay alanlarının yaşam, ticaret, gastronomi ve kültür merkezi alanı olacağını belirten Savaş, "İki alanımızın biri ulusal diğeri uluslararası düzeyde olacak. Şehrimizde büyük organizasyon yapabileceğimiz bir alan yoktu. Ancak EXPO alanları bu ihtiyacımıza cevap verecek. Bir alanda Hatay ve ülkemizin mutfağını tanıtırken diğer alanda uluslararası mutfakların lezzetleri yer alacak" diyerek bu iki alanının sadece 6 aylık değil ömürlük olacağını vurguladı.

"ORGANİZASYONA HAZIRIZ"

EXPO 2021 Hatay temasının Medeniyetler Bahçesi olacağını da söyleyen Savaş, "Ülkemizde 8 bin civarında endemik, tıbbi ve aromatik bitki çeşidi var. Bunların yaklaşık üçte biri Amanos Dağları eteklerinde yer alıyor. 800'e yakın tıbbi ve aromatik, 250 çeşit endemik bitkimiz, 2 bin 500 civarında çiçeğimiz var. Amanos Dağları'nda yetişen ve arkadaşlarımızın keşfettiği ve adını Sevgi koyduğumuz çiçeği logomuz yaptık. Şehrimizde yaşayan dağ ceylanlarını logomuz yaptık" diyerek organizasyona hazır olduklarını belirtti.

DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASINDAN ŞEHİR VE ÜLKE EXPO'YA GELECEK

Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından şehir ve ülkenin organizasyonda yer alacağını söyleyen Savaş, "EXPO, pandemi sonrası yapılacak en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olacak. Hatay ve Orta Doğu savaştan yoruldu. İnsanlar artık kan ve gözyaşı görmek istemiyor. EXPO'yu bölgemize barış gelsin, umuda ışık olsun diye yapıyoruz" diyerek barışa katkı sağlamak isteyen tüm ülke ve devletleri EXPO 2021 Hatay'a davet etti.

EXPO'ya davet etmek için yaklaşık 65 ülkenin büyükelçisi ile görüştüğünü de söyleyen Savaş, Afrika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkenin organizasyonda kültürleri ile yer alacağını söyledi.

"AĞUSTOSTAN İTİBAREN FESTİVALLER BAŞLAYACAK"

Ağustos ayı itibari ile çeşitli festivaller yapacaklarını da ifade eden Savaş, "Organizasyonda kendimizi test etmek için yaz aylarında festivallere başlayacağız. 45 ülkenin mutfağı yer alacak. Gelen misafirlerimiz dolu dolu bir organizasyonla karşılaşacak" dedi.

SAVAŞ HBB'NİN BAŞAT PROJELERİNİ ANLATTI

EXPO'yu yapmalarındaki amaçlarından birinin de vatandaşlara ekonomik katkı sağlamak olduğunu belirten Savaş, "Hayata geçirdiğimiz kırsal kalkınma planını EXPO ile taçlandıracağız. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız ürettiklerini bu iki projeyle değerlendirecek. Bununla birlikte Hatay Deniz Otobüsü(HADO) projemizde sona yaklaştık. Gastronomi alanındaki adımlarımız devam ediyor. Tüm bunlar vatandaşlarımızın gelirini arttırmak için yapılan başat projelerimizdir" dedi.

"KIRSAL KALKINMA PROJEMİZ 3-4 YIL İÇİNDE BİRÇOK ŞEHRE ÖRNEK OLACAK"

Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesinin tarım politikaları ve projelerinden de bahsetti. Kadın üreticilere ücretsiz sera kurduklarını ifade eden Savaş, "Kadınlarımızın ekonomik gelirine katkı sunmak istedik. Bununla birlikte 80'e yakın kooperatifi ürettiği ürünleri teknoloji ve endüstri ile buluşturuyoruz. Bunları kırsaldan kente göçü önlemek ve herkesi kendi toprağında mutlu etmek için yapıyoruz" diyerek bu projenin 3-4 yıl içinde birçok belediye ve şehre örnek olacağını söyledi.