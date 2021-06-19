Tarih: 19 Haziran 2021, 12: 53

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TRT Çukurova Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

Savaş, HBB'nin Kırsal Kalkınma Projesi ve 10 Aralık'ta başlayacak EXPO 2021 Hatay hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"ÜRÜNLER MANTAR, BAKTERİ VE VİRÜSTEN ARINMIŞ HALDE ÜRETİLİYOR"

Yakın zaman önce hayata geçirdikleri topraksız tarım projesinin detaylarını aktaran Savaş, "Topraksız tarımda sadece balık gübresi ve su bulunuyor. 6 tane su tankının içinde bulunan tatlı su balıklarının gübresi devridaim ile ürünlere aktarılıyor. Toprak olmadığı için de ürünler mantar, bakteri ve virüsten arınmış halde üretiliyor. Burada üretilen sebzeler normal şartlara göre 3'te 1 zamanda büyüyor" dedi.

SAVAŞ: İNANIYORUM Kİ BU PROJE BİZİM ÖNCÜLÜĞÜMÜZDE GELİŞECEK VE BİRÇOK ŞEHRE ÖRNEK OLACAK

Topraksız tarım(hidroponik) ve sucul yetiştiricilik(aquaponik) sistemlerin çevreye duyarlı olduğunu da belirten Savaş, "Bu projeyi ülkemizde ilk biz uyguluyoruz. Çevreye duyarlı ve sıfır atık projesinin en güzel örneği. İnanıyorum ki bu proje bizim öncülüğümüzde gelişecek ve birçok şehre örnek olacak. Bu sistemde ihtiyaç sahibi kadınlarımıza eğitim vererek bunun yaygınlaşmasını sağlayacağız" dedi.

Savaş, kırsal kalkınma projeleri içinde hidroponik ve aquaponik sistemlerin yanı sıra başka atılımları olduğunu da söyledi.

SAVAŞ: KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN TOPRAĞINI TERK ETMESİNİ İSTEMİYORUZ

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşları kendi topraklarında tutarak üretime katmak için kooperatifler ve şirket kurduklarını söyleyen Savaş, "Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın toprağını terk etmesini istemiyoruz. Bunun için kooperatifler ve şirket kurduk. Ademimerkeziyetçi sistemle yerel yönetimler olarak bunu başarmak istiyoruz. Suriye'de 9 yılı aşkın süredir devam eden savaştan psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak yorulan vatandaşlarımıza motivasyon ve ekonomik katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Biz başardık. İnşallah diğer belediyeler ve şehirlerimize de örnek oluruz" dedi.

Lütfü Savaş, 10 Aralık'ta başlayacak EXPO 2021 Hatay hakkında da konuştu.

İki bölgede devam eden çalışmaların yüzde 96-97'lik kısmının tamamlandığını söyleyen Savaş, "Antakya- Defne bölgemizdeki alanda ulusal, İskederun- Arsuz bölgesindeki alanda uluslararası mutfak ve bahçeler olacak. Pandemi sonrası yapılacak en büyük uluslararası organizasyon olacak. Ekonomik olarak esnafımıza, üreticimize ve vatandaşlarımıza katkı sağlamak istiyoruz. Bununla birlikte EXPO aracılığıyla Orta Doğu'daki barışa da katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.