Tarih: 23 Haziran 2021, 20: 33Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yayladağılı gençler ile bir araya geldi. Yayladağı'nın farklı mahallelerinden gelen gençleri ağırlayan Lütfü Savaş, gençleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Farklı yaş grubundaki gençlerin merak ettiği sorulara samimiyetle cevap veren Başkan Savaş, Yayladağı'nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. "GENÇLERİMİZİN FİKİR VE ÖNERİLERİNE HER ZAMAN DEĞER VERİYORUZ"Gençlerin fikir ve önerilerine her zaman değer verdiğini ifade eden Lütfü Savaş, "Bugün Yayladağı'ndan gelen gençleri misafir ettik. Bir toplumda huzur varsa o toplumun her katmanında huzur olması lazım. Huzur içinse insanların mutluluk hormonlarının yüksek seviyede olması lazım. Biz Hatay'ımızda yaklaşık 9 yıla aşkın süredir her türlü olumsuz tabloya ve Suriye'deki iç kargaşaya rağmen Hatay'daki her katmanımız ile birlikte birliği ve beraberliği tesis etmeye gayret ettik. ve bugüne kadar hep birlikte bunu başardık" dedi. "HERKESİ HATAY'DAKİ BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK VE HUZUR İKLİMİNE KATKI SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUZ"Başkan Savaş konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Yayladağılı gençlerimize Süper Lig'de geçen yıl 6. sırada ligi tamamlayan takımımızın formasını hediye ettik. Kendileri ile birlikte evlerindeki herkesi Hatayspor'un taraftarı olmaya davet ediyoruz. ve herkesi Hatay'daki birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur iklimine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bugüne kadar katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında gençlerimizin kendi beklentileri doğrultusunda başarılı ve mutlu olmalarını temenni ediyorum"Hatayspor'un başarısı hakkında gençlerle sohbet eden Başkan Lütfü Savaş, buluşmanın sonunda gençlere imzaladığı Hatayspor formasını hediye etti.