Tarih: 26 Haziran 2021, 20: 04

Hataylı üreticinin ekonomisine katkı sunmak için birçok projeyi hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları karşılık buluyor.

HBB ekipleri, büyükbaş hayvanların süt üretiminin arttırılması için hayvanların tırnak bakımını ücretsiz şekilde yapmaya devam ediyor.

BİR BUÇUK YILDA 7 BİN 756 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN TIRNAK BAKIMI YAPILDI

Bu hizmeti yaklaşık bir buçuk yıldır üreticilerle buluşturan HBB, bugüne kadar 7 bin 756 büyükbaş hayvanın tırnak bakımını ücretsiz bir şekilde yaptı.

Üreticiler, hayvanlarının tırnaklarının bakımının yapılmasından son derece memnun.

Samandağ Değirmenbaşı Mahallesi sakini Sergen Odacı, HBB'nin hizmeti ile hayvanlarından elde ettikleri süt veriminin arttığını söyledi.

ODACI: TIRNAK BAKIMINDAN SONRA HAYVANLARIMIZIN SÜTÜNDE ARTIŞ GÖZLEMLEDİK

Yapılan bakım ile birlikte hayvanlarında rahatlama olduğunu söyleyen Odacı, "Tırnak bakımından sonra hayvanlarımızın sütünde artış gözlemledik. Hayvanın yeme-içmesinde, yürüyüşünde ve uykusunda değişiklik oluyor. Tırnak bakımı hayvanlarımızı olumlu yönde etkiliyor. Bu hizmetten dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" dedi.