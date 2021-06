Tarih: 28 Haziran 2021, 10: 42 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında kent ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. "TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN DRAMATİK MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"Savaş, CHP'li belediyelerin Gaziantep'te yaptığı çalıştayı değerlendirerek programa başladı. Çalıştayın çok verimli olduğunu söyleyen Savaş, "Üç günlük çalışma programı için Gaziantep'e gittik. İlk gün esnafla birlikte olduk. Esnafın beklentilerini konuştuk. Türkiye'de bugüne kadar gördüğüm en dramatik manzara ile karşılaştım. Esnafın yüzü gülmüyor. Gelecekle ilgili tedirginlik yaşıyor ve borçlarını nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünüyor. Çok üzüntülü bir tablo vardı" dedi. SAVAŞ'TAN İKTİDAR VURGUSULütfü Savaş konuşmasının devamında, "Her şeyin başladığı gibi sonlandığını da görüyoruz. Bu iktidarın da sona doğru geldiğini görüyoruz. İktidara doğru yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı var. CHP başta olmak üzere iktidara talibiz diyen siyasi partilerin gelecekle ilgili Türkiye tablosuna hazır olması ve yönetime hazır bir şekilde gelmesi lazım. Sayın Genel Başkanımızın en fazla çalıştığı konu bunlardır" ifadelerine yer verdi. LÜTFÜ SAVAŞ: RUHSAL TRAVMAYI VE AYRIŞMAYI BİTİREREK HERKESİ BİR ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRMEK LAZIMSavaş, gazetecilerin sorularına da samimiyetle yanıt verdi. CHP'nin önceliği nedir sorusuna, "Öncelikle ruhsal travmayı ve ayrışmayı bitirerek herkesi bir çatı altında birleştirmek lazım. Partimizin iktidara geldiğinde yapması gereken en önemli şey; Türk bayrağı altında kendisi gibi olmayan insanlara sevgiyle bakacak bir toplum oluşturmasıdır. Yapmamız gereken en önemli konu budur ve Genel Başkanımız bunun farkındadır" cevabını verdi. "SURİYE'NİN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI, DEVLETİNİN BÜTÜNLEŞMESİ LAZIM" Suriye'deki savaşın Hatay ve çevre illere yansıttığı olumsuz tablo hakkında konuşan Başkan Savaş, "500 binin üstünde Suriyeli kardeşimizi şehrimizde misafir ediyoruz. Bu durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Bu kardeşlerimizi hiçbir zaman atalım demedik. Genel Başkanımız da bunu söylemiyor. Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durması, devletinin bütünleşmesi lazım. Ondan sonra da buradaki misafirlerimizi oraya sağlıklı şekilde göndermemiz lazım" diye belirtti. "HERKESİN BU KONUDA BİR ADIM ATMASI LAZIM"Savaş, Suriye'deki sorunun birlik ve beraberlik içinde çözüme kavuşturulmasını vurgulayarak "Suriye'deki savaş ortamının bitmesini Türkiye tek başına sağlayamaz. Orada dünya çapında ülkeler var. O ülkeler ile birlikte önce bölgedeki huzurun sağlanması sonra da Suriyeli vatandaşların kendi ülkelerinde huzurlu yaşaması sağlanmalı. Herkes bu konuda bir adım atmalı" dedi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin altını bir kez daha çizdi. "VATANDAŞLARIMIZIN GELİRİ 6 BİN 600 DOLARDAN 5 BİN 600 DOLARA DÜŞMÜŞ"Hatay ekonomisinin olumsuz etkilendiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Savaş, "Sadece son iki yılda vatandaşlarımızın geliri 6 bin 600 dolardan 5 bin 600 dolara düşmüş. 5. Teşvik Bölgesinde olmayı hak ediyoruz. Son 9 yılda çiftçi sayımız yüzde 69 azalmış. Bu azalmanın nedeni Suriyeli ucuz iş gücü. Bütün bunlar Hatay, Gaziantep ve Kilisli esnafın gelir düzeyini azaltıyor. Pandemi ile birlikte hayat daha da zorlaştı" açıklamalarında bulundu. LÜTFÜ SAVAŞ'TAN HÜKÜMETE ELEŞTİRİLütfü Savaş, "Biz seçime girdiğimizde vergide 7-8'inci sıradayken aldığımız hizmette şehir bazında 56. sıradaydık. 2014 yılında Amanos Tüneli'ne kazma vurulacaktı. 2021 yılına geldik ve bir çivi bile çakılmadı. Karaçay sulama alanına 2008'de başlayıp 2013'te bitireceklerdi. Arsuz'da bile baraj konusu vardı ancak fizibilite raporu bile yok. 12 buçuk milyar vergi alıyorsunuz ama 408 milyonluk yatırım diyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu. SAVAŞ: 27 KÖPRÜ YAPTIKLütfü Savaş, "Şehrimize 5 tane battı çıktı, 27 köprü yaptık. Batıayaz Köprüsü Karayollarına ait bir köprü. Tarihi köprü olduğu için proje gerekiyor. Anıtlar Kurulu'ndan ve Karayolları'ndan izin verilmesi gerekiyor. Projeyi yaptık Anıtlar Kurulu'na vereceğiz ama kabul etmiyorlar. Biz bir buçuk yıl izin alamadık. Sayın Valimize konuyu arz ettim ve desteği ile izin aldık ve yaptık. İki yıl boyunca oradaki insanlarımız mağdur oldu" değerlendirmelerinde bulundu. "HATAY HALKININ VE BASININ ORADA OLMASI LAZIMDI"Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti hakkında da konuştu. Savaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Hepimizin Cumhurbaşkanı. Buradaki mevcut iktidarın yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları Hatay halkını niye davet etmiyorlar? Sayın Cumhurbaşkanımız Ak Parti'nin genel başkanı olabilir. Ama Hatay adına söz söylemeye geliyor. Hatay halkının ve basının orada olması lazımdı" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'a geldiğinde parti ayırımı yapmaksızın herkes ile görüştüğünü ifade eden Savaş, aynı şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Gaziantep'te her vatandaş ile görüştüğünü dile getirdi. SAVAŞ: HATAY'IN HİZMETİNİ DURDURARAK İTTİFAK EDEMEZSİNİZMecliste alınan kararlarda birçok hizmetin önüne geçildiğini belirten Savaş, "HBB Meclisi'nde yatırım yapacağımızı konuşuyoruz. Asfalt için bile beklediğimizin çok altında destek verdiler. MHP'nin belediye başkanları ve meclis üyeleri destek verdi. Mevcut il başkanları Hatay'daki hizmetleri durdurmanın peşinde. Hizmetler adına sağduyulu davranan MHP'ye teşekkür ederim. Biz hizmette ittifak edeceğiz. Hatay'ın hizmetini durdurarak ittifak edemezsiniz" dedi. "EXPO'YU BİTİRMEMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"Savaş, "Bütün partileri EXPO alanına davet ettik. EXPO ile olan borçlanmamamız için bakanlıklara baskı yaptılar. Aynı kişiler EXPO'ya para vermeyin, Lütfü Savaş yapmasın dedi. Bu Hatay halkının yatırımı. EXPO'yu bitirmemizi engellemeye çalışıyorlar. Burada ticaret ile uğraşan vatandaşlarımız, turizmciler, çiftçiler kısacası herkes kazanacak" açıklamalarında bulundu. Lütfü Savaş, HBB'nin hayata geçirdiği ve geçireceği projelerdeki son durumu paylaştı. "SAMİMİ DUYGULAR İLE ORADAKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN UĞRAŞAN HERKES İLE BERABERİM "Turunçlu Arıtma Tesisi ile ilgili açıklama yapan Savaş, alternatifler üzerinde çalıştıklarını söyleyerek samimiyetle oradaki sorunun çözülmesi için uğraşan herkes ile beraber hareket edeceğini ifade etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın EXPO 2021 alanını ziyaret ettiğini belirten Lütfü Savaş, Vali Doğan'ın alanı oldukça beğendiğini ifade etti. Hatay Deniz Otobüsü projesinin(HADO) bittiğini açıklayan Savaş, uluslararası izinlere başvurulduğunu belirterek izinler alındıktan sonra seferlere başlayacaklarını belirtti. Teleferik projesinin Meclis'e taşınacağını ifade eden Savaş, Meclis'te verilecek karar sonrası EXPO 2021 öncesinde çalışmaları bitirmek istedikleri açıkladı. LÜTFÜ SAVAŞ: STATLAR YIKILMASIN Antakya ve İskenderun'daki stadyumların yıkılması ile ilgili açıklama yapan Lütfü Savaş, "Statlar yıkılmaya çalışılıyor. Millet Bahçesi yapmak istiyorlar. Proje de doğru dürüst belli değil. Antakya'da 70 yıllık tarihin olduğu, her türlü acıyı ve onuru yaşadığımız stadın içerisinde her yaştan insan spor yapıyor. İskenderun'daki sahada da İskenderunspor'un çok anısı var. Projeyi halka açsınlar" diyerek konuyla ilgili kampanya başlattığını söyledi. Programın son bölümünde Atakaş Hatayspor konuşuldu. Savaş, A. Hatayspor'un yeni transferlerinin önemli araştırmalar sonucunda yapıldığını açıkladı. LÜTFÜ SAVAŞ: BİZ BİR EKİBİZBordo-beyazlıların durumu hakkında konuşan Savaş, "Biz bir ekibiz. Transferleri yöneticilerimiz ve teknik ekibimizle birlikte yapıyoruz. Takıma dahil etmek istediğimiz futbolcuların başarılarını araştırıyoruz. Biz seçtiğimiz futbolcuyu alıyoruz" takıma fayda sağlayacak oyuncularla anlaştıklarını söyledi.