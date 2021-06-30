Tarih: 29 Haziran 2021, 21: 49

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Turizm Fuarı'na katılarak Hatay'a dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda şehrin katıldığı ve üç gün sürecek olan dev fuarın ikinci gününde Başkan Savaş, hem Hatay Büyükşehir'in hem de Hataylı işletme ve kooperatiflerin stantlarını ziyaret ederek hatay'ın damak çatlatan lezzetlerini tanıttı.

Lütfü Savaş fuarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'e Hatay mutfağı tanıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.

"DÜNYA MUTFAĞI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Televizyon programlarının canlı yayınına katılan Başkan Savaş, fuar hakkında bilgilere vererek, " Burada iki etkinliğimiz var. Hatay gastronomisini tanıtmak için olduğumuz Gastroshow programı ve Hatay'ın yemeklerinin bir kısmını demo olarak yaptığımız programımıza başladık. Programda yarın akşama kadar gastronomi ile ilgili kısmı devam edecek. Şu anda stantımızda da Hatay ve turzim ile ilgili konuları paylaşıyoruz. Hatay 2017 yılından itibaren UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehri olarak ilan edildi. Dünya mutfağı olma yolunda ilerliyoruz. Dünya mutfağını da tanıtmak için de EXPO'yu yapıyoruz" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ: HATAY'IN ULUSLARARASI ALANDA TANINMASINI İSTİYORUZ

EXPO 2021 hakkında önemli bilgiler paylaşan Lütfü Savaş şöyle devam etti:

" Hatay, 2017 yılında Medeniyetler Bahçesi adı altında Botanik EXPO'sunu yapmaya hak kazandı. Şu anda ona başladık ve bitirmek üzereyiz. İnşallah 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren organizasyonumuzu yapacağız. Alanımızda yurtiçi ve yurtdışından bahçelerimiz olacak. Aynı zamanda 35-40 tane ulusal ve uluslararası muttfağı burada misafir edeceğiz. EXPO'muzu iki alanda ve yaklaşık 330 dönümlük arazi içerisinde yapacağız. Ulusal ve ulusararası bahçelerimiz de alanımızda yer alacak. Tarım, çiçekçilik, tıbbı aromatik bitkiler, profesyonel şirketleri ağırlayacağız. Bu kadar güzel coğrafya sahip Hatay'ın uluslararası alanda tanınmasını istiyoruz. Şehrimizde 750-800 civarında tıbbı aromatik bitkimiz var. Zenginliklerimizi dünya ile paylaşmak istiyoruz. EXPO 2021 ile Hatay'da insanların damaklarına, gözlerine ve gönüllerine hitap etme şansımız olacak. Artık savaşın da biterek Ortadoğu da huzura ve barışa katkı sağlayacak bir EXPO olacak. İnsanlarımızı güldürmeyi ve rahatlatmayı istiyoruz"

"HATAY 13 FARKLI MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ ÖZEL BİR ŞEHİR"

Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, "Hatay 9 yılı aşkındır Suriye ile ilgili problemlerle anılıyor ama Hatay ayakta ve yılladır biriktirmiş olduğu değeri var. Medeniyetler şehri olması, derin bir kültüre sahip olması, yedi tane ilçenin denize komşu olması açısından önemli bir şehir. Ayrıca Hatay, 13 medeniyete ev sahipliği yapıp yüzyıllarca Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Anadolu arasındaki önemli bir ticaret merkezi olan bir şehir. 600'ün üstünde yemek kültürüne sahip belki de Türkiye'de ilk ve tek şehir. Bu nedenle UNESCO tarafından tescillendi" değerlendirmesinde bulundu.

"HERKESİN HATAY'IN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMELERİNİ VE MUTFAK LEZZETLERİNİ TATMALARINI İSTİYORUZ"

Fuarda aşurdan kabak boraniye kadar birçok yemeği tanıttıklarını ifade eden Lütfü Savaş, "Mutlaka misafirlerimizin Hatay'a gelmesini bekliyoruz. Hatay bir mozaik şehri. Kendi insanlarının mozaik olması dışında dünyanın en büyük mozaik müzesi ve dünyanın en kaliteli mozaik oteli de Hatay'da. Herkesin Hatay'ın güzelliklerini görmelerini ve mutfak lezzetlerini tatmalarını istiyoruz" diye konuştu.