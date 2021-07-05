Üye Girişi
Haberler | H.B.B. - Son Dakika

Haberler | H.B.B.

05.07.2021 11:10
Haberler | H.B.B., System.String[]

Tarih: 05 Temmuz 2021, 09: 45 Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Tarih: 05 Temmuz 2021, 09: 45

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yapılıyor.

HBB ekipleri hafta sonu, Antakya, Hassa ve Samandağ'da farklı çalışmaların altına imza attı.

Antakya'nın Akcurun Mahallesi'ndeki mevcut yolu genişleten ekipler, Aşağıoba Mahallesi'nde de büz döşedi ve mahalledeki dere yatağını temizledi.

Hassa Bademli Mahallesi'ndeki yayla yollarının bakım ve onarımını tamamlayan HBB ekipleri, Samandağ Değirmenbaşı Mahallesi'nde yapılacak beton asfalt seriminin öncesinde büz döşeme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Samandağ, Antakya, Hatay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Haberler | H.B.B. - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş 11:33 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor 11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı 11:18 Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Son Dakika Haberleri
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
11:36
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı         
11:21
Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor         
11:09
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda         
10:19
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı         
09:52
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:49:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haberler | H.B.B. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement