Hassa Bademli Mahallesi'ndeki yayla yollarının bakım ve onarımını tamamlayan HBB ekipleri, Samandağ Değirmenbaşı Mahallesi'nde yapılacak beton asfalt seriminin öncesinde büz döşeme çalışması yaptı.

Antakya'nın Akcurun Mahallesi'ndeki mevcut yolu genişleten ekipler, Aşağıoba Mahallesi'nde de büz döşedi ve mahalledeki dere yatağını temizledi.

HBB ekipleri hafta sonu, Antakya , Hassa ve Samandağ'da farklı çalışmaların altına imza attı.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yapılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

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