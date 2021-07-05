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05.07.2021 17:07
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Tarih: 05 Temmuz 2021, 16: 52 Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Arsuz Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Doğa Yürüyüşü bu sene de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarih: 05 Temmuz 2021, 16: 52

Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Arsuz Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Doğa Yürüyüşü bu sene de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Arsuz'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan doğa yürüyüşüne, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Arsuz Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan ile vatandaşlar katıldı.

Doğa ile iç içe yapılan yürüyüşte halk arasında 'Yanartaş' diye adlandırılan ve yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip Yanar Kaya yoğun ilgi gördü.

ARSLAN: KATILIMIN HER YIL ARTMASI DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZE VE TURİZME VERDİĞİMİZ ÖNEMİN GÖSTERGESİDİR

Yöre halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan dernek başkanı Hasan Arslan, "Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımın her yıl artması doğal güzelliklerimize ve turizme verdiğimiz önemin göstergesidir. Arsuz, Akdeniz'in incisi ve keşfedilmeyi bekleyen güzel bir yöremizdir. Gereken ilgi ve desteğin verilmesi ile Arsuz gelecekte en güzel tatil beldelerinden biri olmaya adaydır" dedi.

Yanar Kaya'nın bulunduğu Kurtbağı Mahallesi Muhtarı İhsan Kızıldağ da bölgeye kurulmak istenen maden ocaklarına dikkat çekerek tüm yöre halkının ve STK'ların doğanın katledilmemesi konusunda duyarlı olmaya davet etti.

KIZILDAĞ: YÖREYİ TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Muhtar Kızıldağ, Amanos Dağlarının en tepe noktasında, hava ve doğasıyla muhteşem bir konuma sahip olan yöreyi turizme kazandırmak istediklerini belirtti.

Doğa yürüyüşünde katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek türküler söyledi. Mahalle sakinlerinin kurduğu stantlarda çeşitli ikramların yapılması ile etkinlik sona erdi.

Hasan Arslan, Turizm, Hatay, Arsuz, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Haberler | H.B.B. - Son Dakika


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