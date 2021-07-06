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Haberler | H.B.B. - Son Dakika

Haberler | H.B.B.

06.07.2021 11:10
Haberler | H.B.B., System.String[]

Tarih: 06 Temmuz 2021, 10: 14 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Tarih: 06 Temmuz 2021, 10: 14

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun işgaline karşı bu topraklardan atılan ilk kurşun Türk milletine umut olmuştur. Şanlı Türk ordusunun Şükrü Kanatlı komutasında Hatay'a gelişi ana vatana duyulan özlemin sona ereceğini müjdelemiştir. Kahraman Mehmetçikleri coşkuyla karşılayan Türk milleti 40 asırlık Türk yurdunun esir kalmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Erzin'den Kırıkhan'a, İskenderun'dan Reyhanlı'ya kadar bu topraklar, ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olacaktır. Kırıkhan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 83. yıl dönümü kutlu olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle Hatay'ı şahsi meselesi olarak gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. "

Lütfü Savaş, Kırıkhan, Savaş, Hatay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Haberler | H.B.B. - Son Dakika


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