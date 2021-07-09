Tarih: 09 Temmuz 2021, 18: 27

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Lütfü Savaş'ın yurt dışında olması sebebiyle HBB Başkan Vekili Fedai Yücedal'ın başkanlık ettiği toplantıda 2'si ek olmak üzere toplam 52 madde görüşüldü.

Toplantıda öne çıkan maddeler şöyle:

HBB'nin başat projeleri arasında yer alan Teleferik Projesinin ikmal ve işletme işi hak tesisi yetkisinin 22 yıllığına Belediye Encümenine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Antakya köprübaşında yapılması planlanan Kent Meydanı proje yarışmasına iş insanı İbrahim Seyfittinoğlu'nun yapmak istediği şartlı bağış oy birliği ile kabul edildi.

Seyfittinoğlu'nun yapacağı bu bağışa Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri teşekkür etti.

Bir sonraki HBB Meclis toplantısı 8 Eylül Çarşamba günü saat 14. 00'te yapılacak.