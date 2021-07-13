HABERLER | H.B.B.

Tarih: 13 Temmuz 2021, 18: 34 Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelinde çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Tarih: 13 Temmuz 2021, 18: 34 Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelinde çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Vatandaşların 14. 32'de ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen HBB itfaiye ekipleri, 14. 52'de yangına müdahale etmeye başladı. Yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam eden HBB itfaiye erleri, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını maddi hasarın oluştuğunu açıkladı.

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