Tarih: 14 Temmuz 2021, 11: 57
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin 15 ilçesindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya Karlısu Mahallesi'ndeki üretim yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir ekipleri, yağmur sularını kontrol altında tutmak, sel ve taşkınların yaşanmasını önlemek amacıyla da Oğlakören Mahallesi'ne yağmur suyu hattı döşedi.
Kentin her noktasında çalışmalarını sürdüren HBB ekipleri Güzelburç Mahallesi'ndeki dereyi iş makineleri yardımıyla temizledi.
Kaynak: Habermetre
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