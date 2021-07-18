HABERLER | H.B.B.

Tarih: 18 Temmuz 2021, 22: 17

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yerel bir televizyon kanalının programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SAVAŞ: ANTAKYA VE HASSA'DAKİ YANGINLAR HAYRA ALAMET DEĞİL

Başkan Savaş, programa Hassa'daki yangını değerlendirerek başladı. Bölgedeki yangını geçen sene kentte çıkan yangınlara benzettiğini bir kez daha dile getiren Savaş, "Geçen seneki yangınların sabotaj olduğunu ilk ben söyledim. ve bir zaman sonra öyle olduğu ortaya çıktı. Bu sene de Gazeluşağı bölgesindeki yangın için aynı şeyi düşünüyorum. Amanoslar krom bakımından çok zengin. ya bundan dolayı ya da ülkemize istikrarsızlık ekmek isteyenler bu yangını çıkarmış olabilir. Antakya ve Hassa'daki yangınlar hayra alamet değil. Emniyet güçlerimizin bu yönde çalışmasında fayda var. 200 hektarlık alan yandı" diyerek yangının çıkaranların amatör olmadığını söyledi.

"BU ARAÇLAR ŞİMDİ KULLANILMAYACAKSA NE ZAMAN KULLANILCAK"

Yangına havadan müdahale için geç kalındığını da söyleyen Savaş, "Hangarlarda araçlar varken kiralama yöntemiyle hava araçları kullanılıyor. Anlaşmaya göre araçlar saat 6'ya kadar çalışıyor. Bizim şehrimizde saat 8'de hava kararıyor. Eğer uzun süreli çalışsalardı belki daha fazla alanımızı kurtarabilirdik. Silahlı Kuvvetlerimizde ve THY'nin hangarlarında bu tip araçlarımızın olduğu söyleniyor. Bu araçlar şimdi kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak. Orman Bakanımız bu konuyu değerlendirmeli. Eğer ilgili kurumların envanterlerinde bu araçlar yoksa çıkıp söylemeli" dedi.

Lütfü Savaş, CHP'nin Defne'de yapılan bölge toplantısı hakkında bilgi verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜLKEMİZDE BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK"

Gelecek yıl ilkbahar veya sonbaharda erken seçimin olabileceğini ifade eden Savaş, "Toplantıda beklentiler ve seçimler için hareket tarzı konuşuldu. Önümüzdeki yıl mart, nisan ya da eylül, ekim gibi seçim olacağı konuşuluyor. Partiler de gardını ve seçmenini diri tutmaya çalışıyor. Sayın Akşener, Davutoğlu ve Babacan şehrimize geldi. Genel Başkanımız da gelecek. Önümüzdeki yıl ülkemizde büyük değişim olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş, gazetecilerin sorularını üzerine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili düşüncelerini de açıkladı.

SAVAŞ CUMHURBAŞKANININ HERKESE EŞİT BAKMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ

Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime hazır olduğunu da belirten Savaş, "Millet İttifakı tarafında olması gerektiğini düşündüğümüz liderler kendilerinden ziyade ülkenin geleceğini düşünmeli. İttifak liderleri, memleketin geleceği için fedakarlık yapma noktasında samimi. Seçilecek yönetimin ekonomik sorunların çözümünde, iç-dış politikada, eğitim, hukuk ve sağlığın pozitif hale gelmesinde milli mutabakat hükümeti gibi çalışması gerekir" diyerek herkese eşit bakacak bir Cumhurbaşkanı'nın olması gerektiğini ifade etti.

Savaş kendisi hakkında çıkan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.

Tek düşüncesinin Hatay olduğunu ve Hatay'a hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Savaş, aday olma isteğinin veya düşüncesinin olmadığını söyledi.

HBB'NİN HİZMETLERİ

Savaş programın ilerleyen dakikalarında Hatay ile ilgili ekonomik verileri ve HBB'nin hizmetleri ile ilgili konuştu.

"HATAY'DA EKONOMİK OLARAK YAPRAK KIMILDAMIYOR"

Hatay'ın 12 milyar 514 milyon liralık vergi ödediğini söyleyen Savaş, "Bu vergilerden bize ayrılan pay yalnızca 408 milyon lira. Yani yaklaşık 30'da 1'i. Geri kalan pay nereye gitti. Başka açıkları kapatmaya gitti. Hatay'da ekonomik olarak yaprak kımıldamıyor" dedi.

HADO'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Lütfü Savaş, HADO'nun son durumunu anlattı. Hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Savaş, "Gerekli izin başvurusu ilgili genel müdürlüğün masasında duruyor. Çalışma izni versinler 20-25 günde gemiyi kaldırırız. HADO işletmesi için 9 milyon para harcadık. Sayın Abdulkadir Özel lütfen bu konuyla ilgilensin. Bunu yapsın ben de kendisine teşekkür edeceğim" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN SU KONUSUNDA SABOTAJ VURGUSU

Başkan Savaş, il genelinde yaşanan su kesintilerinin sebeplerini sıraladı. Kesintilerin çoğunun sabotaj kaynaklı olduğunu söyleyen Savaş, "Bizi sabote ediyorlar. Kablo ve boruları kesiyorlar. Sıkı sık elektrik kesiliyor. 1 saatlik elektrik kesintisinde 8 saat su bekleniyor" dedi.

Savaş, kentte yaşayan Suriyeliler ve HATSU'nun kent içindeki yatırımlarını açıkladı.

SAVAŞ: HÜKÜMETTEN 1 LİRA DESTEK GELMEDİ

Altyapı yatırımlarındaki eksikliklerde Suriyeli nüfusun büyük etkisi olduğunu söyleyen Savaş, "Şehrimizde 600 bine yakın Suriyeli var. Bizden fazla su tüketiyorlar. Yatırımlarımız için 10 yıldır hükümetten 1 lira destek gelmedi. 1 milyon 660 bin Hataylının istihkakı ile 600 bin Suriyeliye bakıyoruz. Reyhanlı'ya 80 bin kişilik arıtma tesis yaptık ama şu anda 230 bin kişi var. Altyapıyı ya Avrupa Birliği ya da Japonya kredisi ile yapıyoruz" dedi.

SAVAŞ YAPILANLARI SIRALADI

Altyapı yatırımlarını ilçe ilçe sıralayan Savaş, "Altınözü atık su arıtma tesisinden Hassa kanalizasyon şebekesine, Yayladağı içme suyu şebekesinden Reyhanlı içme suyu şebekesine kadar biz yapıyoruz. Yeni depolar yapıyoruz. 254 adet sondaj yaptık. 35 tane daha yapıyoruz. 9 artıma tesisi yaptık. 4 tane daha yapacağız. Bin 213 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. 30 büyükşehir belediyesi arasında yatırım yapan 6. şehiriz. Buna rağmen elektriği düzeltememiş bir iktidar var. İktidar milletvekilleri ve il başkanı sadece bize laf atmak için mi burada" dedi.

Başkan Lütfü Savaş, Kent Meydanı projesindeki son durumu anlattı.

"KENT MEYDANI KONUSUNDA IMZAMIN ARKASINDAYIM AMA KUL HAKKI YEMEM DE YEDİRMEM DE"

Antakya'daki Vakıf İşhani Alanının altında radara tarama sonucu yapıların göründüğünü söyleyen Savaş, "Proje için attığımız imzanın arkasındayız. Oranın meydan olmasını herkesten daha çok istiyorum. Artık bir yapı yapacağımız yeri jeoradarla taratıyoruz. Yer altındaki eserler de bizim için çok önemli. Buranın altına otopark ve duş alanları yapmak istedik. Biri 4 metre genişliğinde ve 14 metre uzunluğunda yapı çıktı. Bunun Anıtlar Kurulu, Müze ve KUDEB birimimiz tarafından araştırılması gerekir. Eğer alt tarafa istediklerimizi yapamayacaksak 27 milyon lirayı vermeyi gözden geçiririm. Çünkü Hatay halkının hakkını korumak zorundayım" diyerek kul hakkı yemeyeceğini ve yedirmeyeceğini ifade etti.

İKTİDAR PARTİSİ SADECE VAKIFLARDAN YANA TAVIR SERGİLİYOR

İktidar partisi temsilcilerinin bu konuda sadece Vakıflar'dan yana tavır sergilediğini belirten Savaş, "Vakıflar zamanında bu alanfa bir yeri 7 bin 142 liraya almış. Şimdi ise 26 bin istiyor. İktidar temsilcileri sanki biz bu ülkenin belediyesi değilmişiz gibi sürekli Vakıflar'dan yana tavır sergiliyor. Eğer inşaat yapamayacaksan neden 4 kat fazla para vereyim" dedi.

Savaş, iktidar partisinin Hatay'daki temsilcilerinin HBB'nin hizmetlerini engellemekle meşgul olduğunu söyledi .

"HATAY İÇİN GEREKİRSE KAPI KAPI PARA TOPLAR YİNE DE PROJEYİ BİTİRİRİM"

EXPO için 395 milyon liralık borçlanma talebinde bulunduklarını hatırlatan Savaş, "EXPO'yu 2019, 2020 ve 2021 olmak üzere üç kısımda yapacağımızı söyledik. Yüzde 10, 50 ve 40 şeklinde tamamlayacağımız anlattık. Yapamayız diye ilk iki kısma onay verdiler. Yapacağımızı görünce özellikle Ankara'da engellemeye başladılar. 395 milyon liralık borç isteğinin 200 milyonluk kısmını onayladılar. Gerekirse bu proje ve halkımızın çıkarı için kapı kapı para toplar yine bitiririm. Ama bunu da herkese anlatırım. Biz bunu şehrimizin geleceği için yaptık ama onlar hizmeti durdurmak istediler. Bu keyfiyet niye" diyerek projenin Hatay ve bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Savaş, Harbiye Şelalesi ile ilgili sorulan soruya da "Harbiye Şelalesi için Sayın Valimiz samimiyetle uğraşıyor ama iktidar partisi milletvekilleri şov peşinde. O bölgenin kurtulması lazım. Esnaf bu projede mağdur olmaz. Mağdur olsa bile sonraki yıllarda o mağduriyeti giderirler. Ama orada kimsenin hak kaybı olmaz. Proje Harbiye'nin turizmine ve esnafına değer katacaktır" cevabını verdi.

Lütfü Savaş, katı atık bertaraf tesisi ile ilgili yapılan girişimleri ve gelinen son durumu açıkladı.

"BAKANIMIZ BU BASKILAR SONUCUNDA RAPORUMUZUN OLUMLU SONUÇLANMASINI DURDURDU"

Başkan Savaş, "Gökçegöz Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi 1980'de açılmış ve 2009'dan itibaren biz burada düzenli depolamaya geçtik. Bu bölge yaban hayatı koruma alanının hemen bitişiğinde yer alıyor. 2025'e kadar düzenli depolama tesisimiz hayat bulacaktı. Ancak 9 yıldır Suriyeli misafirlerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle günlük atık miktarımız 800 tondan 1500 tona yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kırıkhan, Yayladağı, Altınözü ve Belen tarafında bulduğumuz depolama alanlarını kabul etmedi. En uygun yerin Gökçegöz olduğunu bize bildirdiler. Bu bölgeyle ilgili ÇED raporu hazırlamamızı önerdiler biz de hazırladık. ÇED raporumuzun olumlu sonuçlanması Bakanlığımızın onayına kaldı. Bu konunun olumsuz olması için bir milletvekili ve bir STK önderi gidip Bakanımıza baskı yaptı. Ancak Bakanımız bu baskılar sonucunda raporumuzun olumlu sonuçlanmasını durdurdu. Biz her gün 1500 ton atık depolamaya devam ediyoruz. Orada bir çöp kulesi oluşmuş durumda" açıklamalarında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekçesiz kararını mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Savaş,

"Mahkeme ÇED raporu sürecinin sonlandırılması kararını iptal etti. Biz bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik. 1 buçuk ay içerisinde dönmeleri gerekiyordu. Ama 3 buçuk aydır cevap vermediler. Hatay'ın geleceğiyle kimsenin keyfi şekilde oynamaya hakkı yok. Danıştay kararını tanımıyorlar. Bu konuyu engelleyen milletvekiline sesleniyorum. Hatay'ın geleceğiyle oynamayın. İktidar partisi Hatay'ın imkanlarını kesmek için uğraşmamalı. Bu konuyu gereken mercilere taşıyacağız" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ ARAÇ KİRALAMA KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Başkan Savaş, son zamanlarda Hatay Büyükşehir Belediyesinin araç kiralama süreci ile ilgili iddialara açıklık getirdi. ATSO'dan vd piyasadan araçlarla ilgili ihaleden önce fiyat aldıklarını anlatan Savaş şöyle dedi:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yasalarına saygılıdır. Yasalar, mecbur kalmadıkça araç satın almayın; kiralayın diyor. Araçlarımızın çok büyük bölümünü onların bize verdiği günlük kiralarından çok daha aza kiraladık. Kiralama bedellerimizi tekrar teftiş edebilirler. Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Öncesinde de incelendi bir sorun bulunmadı. Ordu ile bizi karşılaştırsınlar. Ordu bizden daha ucuz ise ben bu ihaleyi yapanları görevden alırım. Bu kadar net söylüyorum. "

SAVAŞ: HASSA'DA NELER OLUYOR?

Başkan Lütfü Savaş, Hassa'da yapılması planlanan Millet Bahçesi alanı için Meclis'te görüşülen konuyu gündeme taşıdı. Söz konusu alanın önce TEKEL'e ait olduğunu sonra Hazine'ye ve ardından TOKİ'ye devredildiğini söyleyen Savaş, "TOKİ burayı Millet Bahçesi olsun diye Hassa Belediyesine devretmiş. Şimdi ise bu alan Millet Bahçesi geriye çekilerek özel mülkiyetin kullanımına açılmış. Ancak Milli Emlak'tan görüş alınmadan Meclis'e sunulmuş. Bu bir suçtur. Savcıları göreve çağırıyorum.

Biz 1/100000'lik planı yaparken 65 kurumdan görüş alıyoruz. HBB Meclis'in Temmuz toplantısında ben izinliyken oy çokluğuyla kabul edilmiş. Bizim arkadaşlarımız komisyonda bu maddeye muhalefet şerhi koymuş" diyerek iktidar partisi il başkanının bu konuyu ilgili belediye başkanına sorması ve konuyu açıklaması gerektiğini kaydetti.

PROGRAMIN SONUNDA ATAKAŞ HATAYSPOR KONUŞULDU

Programın son bölümünde Atakaş Hatayspor'un kongre süreci ve yeni sezon hazırlıkları konuşuldu.

Kongrede alınan şirketleşme kararının Hatayspor'un menfaatine uygun bulduğunu söyleyen Savaş, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Boupendza için tekliflerin olduğunu açıkladı.

Hiçbir futbolcunun Hatayspor'dan büyük olmadığını açıklayan Savaş, "Boupendza satılacaksa bizim çıkarımıza uygun şartlarda satılır. Yeni gelen arkadaşlarımızın da takıma büyük güç katacağına inanıyorum" dedi.

İskenderunspor'un yeni yapılanmasından büyük memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, İskenderunspor'a destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Savaş programın sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak bayramın tüm insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diledi.