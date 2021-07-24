HABERLER | H.B.B.

Tarih: 23 Temmuz 2021, 19: 04

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözlerinin çarpıtılmasına sert tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili açıklamasının arkasında duran Savaş, 3 saat 38 dakikalık programda sadece 30 saniyelik kısmının kesilip sözlerinin anlamından koparıldığını vurguladı.

CNN Türk'ün canlı yayınına telefonla katılan Savaş, Hatay'ın yaşadığı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sıkıntıları tüm gerçekliğiyle anlattı.

Nerede ne konuştuğunu ve Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik önemini çok iyi bildiğini söyleyen Savaş, "Hatay'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için Ak Parti'den ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim" dedi.

SAVAŞ: HATAY HALKININ PARASIYLA 600 BİN SURİYELİYE BAKIYORUZ

Hatay'da yaşanan sorunların kimse tarafından görünmediğini ifade eden Savaş, "Şehrimizdeki 600 bin Suriyeliye Hatay halkının parasıyla bakıyoruz. Hükümetten Suriyeliler için hiç destek almadık. Günlük çöp miktarı 800 tondan bin 500 tona çıktı. Su kullanımı 1 buçuk kat arttı. Geçen sene 12 milyar 514 milyon liralık vergi ödedik ancak 408 milyon liralık yatırım aldık. Çöp sahası ihtiyacımızı gidermek için 4 ilçemizde yer belirledik ama Bakanlık hepsini reddetti. ÇED sürecini mahkemeye ve taşıdık. Şehrimizde bilinçli elektrik kesintisi yapılıyor. 19 yıllık iktidar Hatay'da altyapı yapmadı. 2017 yılında Büyükşehirler arasında altyapı şampiyonu olduk. Bu sene de olacağız. " diyerek zor şartlar altında çalıştıklarını anlattı.

"HERKES TOZPEMBE BİR HAYAT VAR SANIYOR AMA ÜLKEMİZE SIKINTISI OLMASIN DİYE SESİMİZİ ÇIKARMIYORUZ"

Suriye meselesi yüzünden Hatay'daki ticaretin durma noktasına geldiğini de anlatan Savaş, "Şehrimizde işsizlik had safhada. Esnaf kan ağlıyor. 15 ülke ile ticaret yapamıyoruz. Savaş öncesi şehrimizden günde 250 TIR Orta Doğu'ya giderken şu anda 1 tane bile gitmiyor. Herkes tozpembe bir hayat var sanıyor ama ülkemize sıkıntısı olmasın diye sesimizi çıkarmıyoruz" dedi.

Savaş, söz konusu açıklamasında kullandığı "Uluslararası karar vericiler" ifadesine de açıklık getirdi.

"SEÇİLECEK CUMHURBAŞKANININ ULUSLARARASI HUKUKA, ANLAŞMALARA VE İNSAN HAKLARINA UYGUN DAVRANMASI LAZIM"

19 yıllık süreçte Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatleri dışında kararlar alındığını hatırlatan Lütfü Savaş, "Maalesef bunlar hükümetlerin aldığı kararlarla olmuyor. Şu anda en zor borçlanan ülkelerden bir tanesiyiz. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı 5 yıllık süreçte herkesle barışık olması lazım. Uluslararası hukuka, anlaşmalara ve insan haklarına uygun davranması lazım. Bundan dolayı içerideki ve dışarıdaki söz söyleyiciler için konuştum. Tüm bunları son 19 yıla bakarak herkesle kavgalı halde olduğumuz için konuştum. O programda 3 saat 38 dakikada Hatay'daki yanlışları da konuştum ama bir tanesi bile gündeme gelmedi" diyerek bilinçli bir linç kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

"KİMSENİN HATAY HALKINI VE TÜRK MİLLETİNİ HUZURSUZ ETMEYE HAKKI YOKTUR"

Konuşmasının devamında Savaş, "Uluslararası hukuka, insan haklarına saygılı, ülkemizin çıkarları esas olmak üzere uluslararası anlaşmalara uyan, ulusal ve uluslararası alanda barış arayan bir cumhurbaşkanı adayı beklemek Türkiye'nin hakkıdır. Kimsenin Hatay halkını ve Türk milletini huzursuz etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Başkan Lütfü Savaş, programda gazetecilerin yönelttiği sorulara da açık yüreklilikle cevap verdi.

Türkiye'nin son 19 yılda yaşadıklarının bağımsız bir ülkenin yaşayacağı gelişmeler olmadığını ifade eden Savaş açıklamasını bu zemine oturttuğunu stüdyodaki gazetecilere bir kez daha anlattı.

"6 AY İÇİNDE TÜM GERÇEKLERİ GÖRDÜM"

Ak Parti'de siyaset yaptığı yıllarda aynı duruş ve düşünüşle hareket ettiğini üstüne basa basa söyleyen Lütfü Savaş, "5 yıl iktidar partisinde siyaset yaptım. Onların daveti üzerine siyaset yaptım. Davet ederken maneviyattan, milliyetten ve Atatürk'ten bahsettiler ama 6 ay içinde tüm gerçekleri gördüm. ve kendimi izole ettim. Vatandaşların bana verdiği oya sadık olmak için 5 yıl görev yaptım. Büyükşehir seçimlerinde Adalet Bakanı'na karşı yalın ayak seçim kazandık" diyerek Atatürk konusundaki hassasiyetinin tartışmaya kapalı ve her zaman Atatürkçü olduğunu söyledi.

Lütfü Savaş, "Kim aday olursa onu yerler" sözlerine de aynı samimiyetle yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı için gündeme getirilen isimlerin iktidar partisinin trolleri tarafından yıpratılmaya çalışıldığını anlatan Savaş, "Bu troller kim öne çıkarsa insanlar içinde linç etmeye çalışıyor. Kendi partimde böyle bir sıkıntı yok. " dedi.

Başkan Savaş programın sonunda katılığı yerel televizyon programında iktidarın Hatay'da eksik bıraktığı birçok şeyi açıkladığını ifade ederek "3 saat 38 dakikalık programda iktidarın Hatay ile ilgilenmemesini anlattım. Bunları kimse dile getirmedi. Fakat bir kelimeyi çekip 3 gündür herkes bunu tartışıyor. Demek ki kimse doğruları görmek istemiyor" açıklamasında bulundu.