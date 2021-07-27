Tarih: 27 Temmuz 2021, 12: 03

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir radyo programında Hatay'daki Suriyelileri ve son durumu anlattı.

Hatay'da resmi kayıtlara göre 500 binden fazla Suriyeli olduğunu söyleyen Savaş, "Kayıtsızlarla birlikte bu sayı 600 bine ulaşmaktadır. 2011 yılından itibaren önce kamplarda sonra ilçe merkezlerinde yaşamaya başladılar. Her alanda çalışmaya başladılar ve bizim gençlerimiz işsiz kaldı. Geçim sıkıntısı yaşayan gençlerimizin boşanma sayılarında artış yaşandı" dedi.

Lütfü Savaş, savaş ve yaşanan göç dalgası sebebiyle kentin ekonomik sekteye uğradığını resmi rakamlarla açıkladı.

SAVAŞ TİCARİ RAKAMLARI AÇIKLADI

Savaş, "Son 11 yılda Türkiye'deki çiftçi sayısı yüzde 49 azalırken Hatay'da ise son 9 yılda yüzde 69 düştü. Üreticilerimiz toprağını terk edip kente göçtü. TIR filolarımız yüzde 30 kapasiteyle çalışmaya başladı. Savaş öncesi şehrimizden Orta Doğu'daki 14 ülkeye 250 TIR giderken şu anda 25 günde 1 konteyner gidiyor. 2011 yılındaki ihracatımız 2 milyar 144 milyon dolardı. 2019 yılında ise 2 milyar 165 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatta 10 yıl önceki duruma geriledik" ifadelerini kullandı.

Başkan Lütfü Savaş, Suriyelilerin nüfusunun hızla arttığını da belirtti.

"SURİYELİLERDEN ÇIKABİLECEK BİR ADAY REYHANLI, ALTINÖZÜ VE YAYLADAĞI'NDA SEÇİM KAZANABİLİR"

Nüfus artış hızına bakarak 12 yıl sonra bir Suriyelinin Hatay'da büyükşehir belediye başkanı olabileceğini söyleyen Savaş, "Geçen seçimlerde 13 bin Suriyeli hiç tanımadıkları adaylar için oy kullandı. Reyhanlı'da 80 bin Türk varken ilçenin nüfusu 230 bindir. Orada Suriye'den gelip muhtarlığa aday olan bile vardı. Suriyelilerden çıkabilecek bir aday Reyhanlı, Altınözü ve Yayladağı'nda seçim kazanabilir" diyerek Hatay halkının bu durumdan üzüntü ve kaygı duyduğunu açıkladı.

İki toplum arasında 35-40 yıllık entelektüel fark olduğunu açıklayan Savaş, "İki toplum arasında sosyal hayatta büyük bir uyumsuzluk var. Şehrimizdeki Suriyelilerin nüfusu giderek artıyor. Vatandaşlarımızın topraklarını satın almaya başladılar. Böyle giderse sınırlarımızda toprak sahibi olacaklar. Demografik yapımız çok değişti" dedi.

SAVAŞ: HALKIMIZ SOSYOLOJİK, EKONOMİK VE PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YORULDU

Savaş, milli mücadele yılları ve sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay için verdiği mücadelenin önemine değindi.

Hatay'ın 20 yıllık mücadele sonrasında ana vatana katıldığını söyleyen Savaş, "Önce ayrı devlet olan şehrimiz sonra ana vatana katıldı. Bu kararı alan atalarımız o yıllarda çok zorluk çekti. Ancak geldiğimiz süreçte halkımız sosyolojik, ekonomik ve psikolojik olarak çok yoruldu. Sesimiz çıkmıyorsa bayrağımızı ve ülkemizi çok sevdiğimiz içindir. Ancak iktidar temsilcileri ve devlet büyükleri buna bir çare bulmalı" ifadelerini kullandı.

Başkan Lütfü Savaş, plansızca artan nüfusun altyapı hizmetlerinde aksamalara yol açtığını söyledi. Savaş, "Suriyelilerin kente gelişi ile birlikte su tüketimi yüzde 80 arttı. Çöp miktarı 800 tondan bin 500 tona çıktı. Altyapıya en çok yatırım yapan büyükşehir belediyesi olmamıza rağmen yetişemiyoruz. Çünkü İller Bankası'ndan kendi nüfusumuza göre yani 1 milyon 600 bin vatandaşımız için ödenek alıyoruz. Ancak 2 milyondan fazla nüfusa hizmet ediyoruz. İktidarın bunlar için ek ödenek ayırması lazım" dedi.