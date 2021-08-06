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HABERLER | H.B.B.

HABERLER | H.B.B.
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Tarih: 06 Ağustos 2021, 09: 17 Kentin artan ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı'ya yeni park kazandırıyor.

Tarih: 06 Ağustos 2021, 09: 17

Kentin artan ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı'ya yeni park kazandırıyor.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılacak parkın toplam büyüklüğü 20 bin 187 metrekare olacak.

20 dönümlük parkın 14 bin metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. Parkta ayrıca gölet, futbol sahası ve çocuk oyun alanları da yer alacak.

HBB'nin Reyhanlı'ya kazandıracağı bu alan, yöre sakinlerinin dinlence, eğlence ve sportif etkinlikler gibi ihtiyaçlarını karşılayacak.

HBB, ilçenin birçok ihtiyacına cevap verecek bu parka Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan yazar ve fikir insanı Cemil Meriç'in adını verecek.

Kaynak: Habermetre

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