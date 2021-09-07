HABERLER | H.B.B.

Tarih: 06 Eylül 2021, 23: 20

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) itfaiyesi Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangına hızla müdahale etti.

HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının büyümemesi ve yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için seferber oldu.

6 Eylül Pazartesi günü 14. 33'te yangın ihbarı alan ekipler, 14. 40'ta Habib-i Neccar Dağı'nda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

HBB bölgedeki yangına 28 personel ve 8 araç ile müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü de yangın söndürme çalışmalarında HBB ekiplerine havadan destek verdi.

Gece saatlerinde bölgedeki yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarına ivedilikle başladı.