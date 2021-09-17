HABERLER | H.B.B.

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17.09.2021 17:00

Tarih: 17 Eylül 2021, 16: 05 Hatay Büyükşehir Belediyesi, SİEUGreen (Çin-Avrupa Yenilikçi Yeşil ve Akıllı Şehirler) projesi kapsamında oluşturduğu sucul yetiştiricilik(akuaponik) sistemleri hakkında eğitimler vermeye devam ediyor.

Tarih: 17 Eylül 2021, 16: 05

Hatay Büyükşehir Belediyesi, SİEUGreen (Çin-Avrupa Yenilikçi Yeşil ve Akıllı Şehirler) projesi kapsamında oluşturduğu sucul yetiştiricilik(akuaponik) sistemleri hakkında eğitimler vermeye devam ediyor.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Üreten Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında üretim yapan Defne ve Antakyalı kadın üreticilere yenilikçi tarım yöntemi hakkında eğitim verdi.

Eğitimde, kadın üreticilere akuaponik üretim teknikleri anlatıldı ve akuaponik sera içinde teknik incelemeler yapıldı.

AKUAPONİK SERADA EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, bin 500 metrekarelik alanıyla Türkiye'de bir ilk olan ve hidroponik sistemle donatılmış akuaponik serada yenilikçi tarım tekniklerini yaygınlaştırma eğitimleri ve tanıtımların devam ettiğini duyurdu.

Aquaponik teknikte, balık atıkları bitkiler için biyolojik gübre kaynağı olarak kullanılıyor ve bitki köklerinin de balık havuzu için doğal filtre görevini sağlamasıyla elde ediliyor.

Çevreye duyarlı ve sıfır atık projesinin en güzel örneği olan bu sistemde toprak olmadığı için ürünler mantar, bakteri ve virüsten arınmış halde üretiliyor. ve burada üretilen sebzeler normal şartlara göre 3'te 1 zamanda büyüyor.

Kaynak: Habermetre
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