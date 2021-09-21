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21.09.2021 11:58
HABERLER | H.B.B.

Tarih: 21 Eylül 2021, 11: 06Medeniyetler Bahçesi temasıyla 10 Aralık'ta kapılarını açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay alanları, muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı.

Tarih: 21 Eylül 2021, 11: 06Medeniyetler Bahçesi temasıyla 10 Aralık'ta kapılarını açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay alanları, muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Karagandi Tattimbet Akademik Çalgıları Orkestrası ve ses sanatçılarının verdiği konser, Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla EXPO alanındaki amfi tiyatroda yapıldı. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithafen düzenlenen konsere HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, HBB idarecileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. SAVAŞ: RABBİM BİZLERE MİLLİ MARŞLARIMIZI YENİDEN YAZDIRACAK ORTAM HAZIRLAMASINKonserin en büyük amacının 30 yıl önce esaretten kurtulan Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kutlamak olduğunu söyleyen Savaş, "Özgürlüğün ne demek olduğunu hem Hatay halkı hem de Türk milleti çok iyi bilir. Rabbim bizlere milli marşlarımızı yeniden yazdıracak ortam hazırlamasın. Orta Asya'dan gelip kendi türkülerini bizimle paylaşan sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Uzun süre ayrı kaldık ama artık kucaklaşma ve birlikte olma zamanı. Kazakistan başta olmak üzere özgürlüğünü kazanan Türk devletlerini canı gönülden kutlarım. Kurtuluş günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. BAYEL: KAZAKİSTAN DOSTU VE TÜRK DÜNYASI SEVDALISI LÜTFÜ BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİMBaşkonsolos Bayel, Türkiye'nin 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu vurguladı. O tarihten sonra ilk ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyleyen Bayel, "Bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde bağımsızlığımızın yıl dönümünü kutluyoruz. Kazakistan dostu ve Türk dünyası sevdalısı Lütfü Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hatay halkı ve Türk milleti sağ olsun, var olsun" dedi. Konuşmaların ardından Karagandi Tattimbet Akademik Çalgıları Orkestrası ve Kazak sanatçılar, Türk dünyasının ezgilerini davetliler için seslendirdi. Şef Yerlan Baktıgerey'in yönettiği orkestra ve sanatçıların söylediği kıymetli eserler davetlilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda konuk sanatçılar hem ev sahipliği hem de Türk dünyasına verdiği katkılardan dolayı Lütfü Savaş'a hediye takdim etti. Takdim edilen hediyeyi Hatay halkı adına aldığını belirten Savaş, Kazakistan kültürünü EXPO 2021 Hatay aracılığıyla tüm dünyanın tanıyacağını ifade etti.

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Kazakistan, Eylül, Hatay, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum HABERLER | H.B.B. - Son Dakika


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